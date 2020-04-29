Отец убитой Гандзюк: "Венедиктова выполнила требования Мангера"
Недавно назначенная генеральным прокурором "Слуга народа" Ирина Венедиктова фактически прямо помогает убийцам активистки Екатерины Гандзюк избежать ответственности за содеянное.
Именно об этом написал в своем блоге отец убитой чиновницы херсонского горсовета Виктор Гандзюк.
По его словам, после устроенной Венедиктовой перестановки в ОГП следствие было сосредоточено не на раскрытии преступления, а на том, чтобы развалить производство и свести на нет все успехи предыдущей команды. Так, благодаря усилиям Виктора Трепака ряд подозреваемых в организации нападения оказались в СИЗО. Но при этом показания против предполагаемого заказчика Владислава Мангера они не дали.
И поскольку для последнего такое положение дел означает признание судом его невиновности, прокуроры по-быстрому и решили передать дело служителям Фемиды, а следствие объявить завершенным. Без показаний ключевых свидетелей, достаточных доказателств вины обвиняемого и так далее.
"Венедиктова и ее новая команда сделали ничего. И прокуроры этого даже не скрывают. Левин не дал показания. Павловский не дал показания. А прокуроры сработали по схеме "убийцы молчат, значит мы не будем работать". Простите, что приходится кричать это, но иначе прокуроры просто не слышат. У них было три месяца, чтобы работать, чтобы пробовать, чтобы не покладая рук мобилизовать все, что можно, чтобы получить как можно больше информации от ключевых задержанных убийц - Левина и Павловского. Именно поэтому Мангер и его адвокаты срочно потребовали передать дело в суд без показаний Левина и Павловского. Именно это требование выполнила новая генпрокурор. Венедиктова выполнила требование Мангера. Венедиктова выполнила его требование в день его рождения. Цинизм этого поступка - бешеный! И что я должен думать, когда я вижу очевидные вещи? Почему я должен радоваться? Скорости забега в ад? Или турборержиму провала? Зачем этот цирк? Зачем эти позорные обвинения всех вокруг, в день, когда вы делаете убийцы подарок на юбилей!".
Напомним, 4 ноября 2018-го умерла Екатерина Гандзюк. Летом на нее было совершено покушение - девушку облили кислотой. Гандзюк получила ожоги 30% тела и попала в реанимацию. Инцидет имел большой резонанс и дал повод в очередной раз говорить о бездействии МВД. Гандзюк была последовательным критиком МВД, рассказывала о коррупции в херсонской полиции.
По факту преступления было возбужено дело о хулиганстве, однако позднее под давлением общественности оно было переквалифицировано на покушение на убийство.
21 января СБУ объявила в розыск организатора убийства Гандзюк.