Отец убитой Гандзюк: "Венедиктова выполнила требования Мангера"

Венедиктова подарила Мангеру слив его уголовки

Недавно назначенная генеральным прокурором "Слуга народа" Ирина Венедиктова фактически прямо помогает убийцам активистки Екатерины Гандзюк избежать ответственности за содеянное.

Именно об этом написал в своем блоге отец убитой чиновницы херсонского горсовета Виктор Гандзюк.

По его словам, после устроенной Венедиктовой перестановки в ОГП следствие было сосредоточено не на раскрытии преступления, а на том, чтобы развалить производство и свести на нет все успехи предыдущей команды. Так, благодаря усилиям Виктора Трепака ряд подозреваемых в организации нападения оказались в СИЗО. Но при этом показания против предполагаемого заказчика Владислава Мангера они не дали.

И поскольку для последнего такое положение дел означает признание судом его невиновности, прокуроры по-быстрому и решили передать дело служителям Фемиды, а следствие объявить завершенным. Без показаний ключевых свидетелей, достаточных доказателств вины обвиняемого и так далее.

"Венедиктова и ее новая команда сделали ничего. И прокуроры этого даже не скрывают. Левин не дал показания. Павловский не дал показания. А прокуроры сработали по схеме "убийцы молчат, значит мы не будем работать". Простите, что приходится кричать это, но иначе прокуроры просто не слышат. У них было три месяца, чтобы работать, чтобы пробовать, чтобы не покладая рук мобилизовать все, что можно, чтобы получить как можно больше информации от ключевых задержанных убийц - Левина и Павловского. Именно поэтому Мангер и его адвокаты срочно потребовали передать дело в суд без показаний Левина и Павловского. Именно это требование выполнила новая генпрокурор. Венедиктова выполнила требование Мангера. Венедиктова выполнила его требование в день его рождения. Цинизм этого поступка - бешеный! И что я должен думать, когда я вижу очевидные вещи? Почему я должен радоваться? Скорости забега в ад? Или турборержиму провала? Зачем этот цирк? Зачем эти позорные обвинения всех вокруг, в день, когда вы делаете убийцы подарок на юбилей!".

Напомним, 4 ноября 2018-го умерла Екатерина Гандзюк. Летом на нее было совершено покушение - девушку облили кислотой. Гандзюк получила ожоги 30% тела и попала в реанимацию. Инцидет имел большой резонанс и дал повод в очередной раз говорить о бездействии МВД. Гандзюк была последовательным критиком МВД, рассказывала о коррупции в херсонской полиции.

По факту преступления было возбужено дело о хулиганстве, однако позднее под давлением общественности оно было переквалифицировано на покушение на убийство.

21 января СБУ объявила в розыск организатора убийства Гандзюк.