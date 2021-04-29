У Молдові розігнали парламент і призначили нові вибори

Майя Санду в своєму праві / Пресслужба президента Молдови

Президент Молдови Майя Санду підписала указ про розпуск парламенту. Дострокові вибори в країні призначені на 11 липня.

«Кілька хвилин тому я підписала указ про розпуск парламенту», - сказала президент на брифінгу.

"Потрібно покласти край хаосу, в якому нас залишає Парламент. Після виборів ми призначимо відповідальний уряд, який буде покладатися на стабільну більшість і ми зробимо все правильно в Молдові. Вийдемо з кризи, наведемо порядок і всі держустанови будуть працювати на благо народу", - йдеться в повідомленні президента в Facebook.

Тижнем раніше Конституційний Суд Молдови дозволив главі держави розпустити парламент. Приводом для розпуску суд визнав той факт, що парламент не зумів сформувати уряд протягом трьох місяців.