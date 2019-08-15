У Ляшко и Гриценко отберут деньги. Названа причина

У Ляшко и Гриценко отберут деньги. Названа причина

У партий Олега Ляшко и Анатолия Гриценко конфискуют незаконные взносы.

Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

"Постановлениями Херсонского и Винницкого городских судов признаны виновными в нарушении установленного законом порядка предоставления взносов в поддержку политической партии два физических лица с привлечением их к административной ответственности в виде штрафа с конфискацией в государственный бюджет суммы взносов", - сказано в сообщении.

Ниже по тексту названы и суммы конфискаций. Больше всего "повезет" Радикальной партии Ляшко - ее лишат 198 тыс грн. А вот "полковник" проштрафился на немного большую сумму; согласно источнику, у "Гражданской позиции" отберут 250 тыс. грн.

Однако политики не унывают, во всяком случае не грустит Олег Ляшко. Даже не пройдя в Раду, он обещает и дальше противостоять "зеленой чуме". Каким образом – неизвестно. На некоторое время он даже умудрился записаться в союзники Виталию Кличко, но что-то пошло не так…

Напомним, "Рога обломаю": Гриценко жестко пригрозил Смешко.