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У Ляшко и Гриценко отберут деньги. Названа причина

08:48
У Ляшко и Гриценко отберут деньги. Названа причина - фото 1
У Ляшко и Гриценко отберут деньги. Названа причина

У партий Олега Ляшко и Анатолия Гриценко конфискуют незаконные взносы.

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Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

"Постановлениями Херсонского и Винницкого городских судов признаны виновными в нарушении установленного законом порядка предоставления взносов в поддержку политической партии два физических лица с привлечением их к административной ответственности в виде штрафа с конфискацией в государственный бюджет суммы взносов", - сказано в сообщении.

Ниже по тексту названы и суммы конфискаций. Больше всего "повезет" Радикальной партии Ляшко - ее лишат 198 тыс грн. А вот "полковник" проштрафился на немного большую сумму; согласно источнику, у "Гражданской позиции" отберут 250 тыс. грн.

Однако политики не унывают, во всяком случае не грустит Олег Ляшко. Даже не пройдя в Раду, он обещает и дальше противостоять "зеленой чуме". Каким образом – неизвестно. На некоторое время он даже умудрился записаться в союзники Виталию Кличко, но что-то пошло не так…

Напомним, "Рога обломаю": Гриценко жестко пригрозил Смешко.

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Олег Ляшко Радикальная партия Ляшко Анатолий Гриценко Гражданская позиция Новости Украина
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