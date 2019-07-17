"Рога обломаю": Гриценко жестко пригрозил Смешко - ФОТО

"Рога обломаю": Гриценко жестко пригрозил Смешко

Анатолий Гриценко напрямую начал угрожать экс-лаве СБУ Игорю Смешко.

По словам политика, тот "подло натравил своего охранника на представителя нашей команды". И ответ последовал незамедлительно. В Facebook.

"Нажать физически, закрыть рот? Не удастся! Эти подлые спецслужбистские штучки себе оставьте. В студии (не за кулисами) генерала я твердо предупредил: еще один такой подлый поступок - рога обломаю. Без охранника”, - написал политик.

Отметим, что по словам Гриценко, один из его однопартийцев подвергся давлению после вопроса на ТВ о депутатах БПП в рядах партии Смешко.

Сам герой истории - Дмитрий Добродомов- рассказал следующее:

"Я вышел покурить, когда ко мне подошел Смешко и взял меня "за шиворот", отметив, что сейчас объяснит мне третий закон Ньютона за подобные вопросы. Поскольку это уже довольно немолодой человек, я, конечно, не ответил силой, но попытался убрать его руки, после чего на меня набросился его охранник. Что делал на эфире охранник, я так и не понял ".

Если это и правда, "Силе и чести" подобные выходки вряд ли помогут. Она еле-еле проходит в Раду. Да и в самой партии наметился раскол.