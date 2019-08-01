"Два п….са сошлись": Богдан унизил Ляшко. А тот дал ответку
"Два п….са сошлись": Богдан обидел Ляшко. Тот дал ответку
Намедни Олег Ляшко анонсировал союз с Виталием Кличко против "зеленой чумы". На этот пост ответил Андрей Богдан.
"Мда))) шо делать ?", - написал он в Facebook и репостнул Александра Онишенко с текстом "Ну все стало на свои места. , два п.......са сошлись !"
Курьезность записи Ляшко отметил еще один человек – пресс-секретарь гаранта Юлия Мендель.
"Что-то он позеленел как-то", - написала она в комментариях под постом Богдана.
Олег Ляшко обиделся и овтетил следующее:
"Что вы на это скажете, украинцы? Глава Офиса Президента Богдан перепощивает Онищенко, которого разыскивают правоохранители за хищение более 3 миллиардов гривен. Вы можете представить, чтобы глава администрации Трампа или Меркель постили бен Ладена или аль Капоне?".
А вот кстати само легендарное видео.
Напомним, "Поедешь в Ростов": Омелян ярко потроллил Зеленского.
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