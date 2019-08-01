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"Два п….са сошлись": Богдан унизил Ляшко. А тот дал ответку

12:04
"Два п….са сошлись": Богдан обидел Ляшко. Тот дал ответку - фото 1
"Два п….са сошлись": Богдан обидел Ляшко. Тот дал ответку

Намедни Олег Ляшко анонсировал союз с Виталием Кличко против "зеленой чумы". На этот пост ответил Андрей Богдан.

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"Мда))) шо делать ?", - написал он в Facebook и репостнул Александра Онишенко с текстом "Ну все стало на свои места. , два п.......са сошлись !"

'Два п….са сошлись': Богдан унизил Ляшко. А тот дал ответку - фото 185251

Курьезность записи Ляшко отметил еще один человек – пресс-секретарь гаранта Юлия Мендель.

"Что-то он позеленел как-то", - написала она в комментариях под постом Богдана.

'Два п….са сошлись': Богдан унизил Ляшко. А тот дал ответку - фото 185254

Олег Ляшко обиделся и овтетил следующее:

"Что вы на это скажете, украинцы? Глава Офиса Президента Богдан перепощивает Онищенко, которого разыскивают правоохранители за хищение более 3 миллиардов гривен. Вы можете представить, чтобы глава администрации Трампа или Меркель постили бен Ладена или аль Капоне?".

'Два п….са сошлись': Богдан унизил Ляшко. А тот дал ответку - фото 185252
А вот кстати само легендарное видео.
Напомним, "Поедешь в Ростов": Омелян ярко потроллил Зеленского.
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Олег Ляшко Александр Онищенко Андрей Богдан Юлия Мендель Новости Украина
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