Коронавирус вновь атаковал Киев: Раскрыты детали

Коронавирус вновь атаковал Киев: Раскрыты детали

В Киеве увеличилось количество зараженных COVID-19.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram.

"Сегодня утром мы получили от Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины" еще 6 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Заболели 1 одна женщина 35-ти лет, и пятеро мужчин - в возрасте от 28-ми до 70 лет. Четверо пациентов госпитализированы в Александровскую больницу. Один -70-летний военнослужащий - в военный госпиталь", - говорится в сообщении.

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

16 марта глава КГГА Виталий Кличко ужесточил карантинные меры в Киеве для борьбы с COVID-19.

18 марта перестал работать Киевский метрополитен.

20 марта принято решение о введинии режима чрезвычайной ситуации в украинской столице.

23 марта вступило в силу решение о запрете транспортного сообщения для большинства киевлян.