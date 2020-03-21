СOVID-19 влупил по оккупированному Крыму: Раскрыты детали

СOVID-19 влупил по оккупированному Крыму: Раскрыты детали

В аннексированном Крыму зафиксирован первый случай заболевания китайским коронавирусом.

Об этом сообщил глава оккупационной администрации Сергей Аксенов в Facebook.

"В "республике Крым" подтвержден первый случай коронавирусной инфекции у жителя полуострова, прибывшего из Франции. Он пересекал государственную границу РФ в автомобильном пункте пропуска. Установлено, что заболевший при пересечении границы не сообщил информацию о пребывании в странах, неблагополучных по коронавирусу. С симптомами ОРВИ он был госпитализирован в медицинское учреждение по месту жительства с соблюдением всех мер инфекционной безопасности, в отдельный бокс", - заявил пособник оккупантов.

На данный момент установлен круг лиц, с которыми контактировал заболевший. Все они находятся в изоляции.

Напомним, 16 марта российские оккупанты закрыли границу Крыма с Украиной из-за пандемии коронавируса. Но не для всех. Подробнее об этом читайте по ссылке.