Топ-контрабандисту Альперину снова надели браслет – ФОТО

Топ-контрабандисту Вадиму Альперину снова надели электронный браслет.

Топ-контрабандисту Вадиму Альперину снова надели электронный браслет.

Об написал адвокат Андрей Федур в Facebook.

"Очевидно, что кто-то из ОГПУ (ГПУ - прим. ред.), а может и из самого (ОПУ - прим. ред.), прочитал мой пост о "браслете". Прошли сутки и снова прибежали к Вадиму Альперину надевать "браслет". Понимаю их :) Видимо кто-то уже в фрустрации, увидев, что Вадим Альперин дома и спокойно их ждет. Никуда не убегает. Вот беда же у прокурора - не убегает, что не делай", - заявил юрист и сделал свой прогноз о деле Альперина.

"Видится мне так, что производство, которое началось как фарс, закончится как комедия. Финальный акт в этой пьесе будет написан пером мастера", - подчеркнул Федур.

Напомним, бизнесмена Вадима Альперина задержали в ноябре 2017-го при попытке дать детективу НАБУ взятку в 800 тысяч долларов. Заплатив залог в размере 141 тыс. грн, преступник сбежал из страны. Но свою деятельность, судя по всему, не прекратил.

26 ноября 2019 г. детективы НАБУ ворвались в здание Киевской таможенной службы и пришли домой с обысками к главе ведомства Сергею Тупальскому. В ходе следственно-оперативных действий были задержаны 10 человек, включая помощника Альперина.

Информация об операции дошла до ушей самого президента и тот заявил, что Альперин якобы скрылся от следствия во время спецоперации НАБУ на таможне. Не ограничившись информсводкой, Владимир Зеленский пообещал "ценный подарок" за поимку контрабандиста.

В свою очередь защита Альперина пообещала скорую сдачу своего подзащитного органам правопорядка. 27 ноября 2019 г. Вадим Альперин добровольно явился в САП и был задержан детективами НАБУ. На следующий день следователи бюро объявили подозрение обвиняемому.

29 ноября Высший антикоррупционный суд арестовал Альперина на 2 месяца с правом внесения залога в размере 70 млн грн.

2 декабря Вадими Альперин вышел из СИЗО. В январе 2020 г. с подозреваемого сняли электронный браслет.