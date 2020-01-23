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У Рябошапки подписали подозрение экс-замминистру – СМИ

19:00
У Рябошапки подписали подозрение экс-замминистра – СМИ - фото 1
У Рябошапки подписали подозрение экс-замминистра – СМИ

В Офисе генерального прокурора составили подозрения на экс-нардепа из "Народного фронта" Георгия Логвинского и экс-замминистра юстиции Наталью Бернацкую.

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Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на инсайд.

По данным источника, подозреваемые в 2015-2016 гг. нанесли ущерб государству на 54 млн грн. Для осуществления преступного замысла злоумышленники ввели в заблуждение Европейский суд по правам человека (далее ЕСПЧ). Средства выводились через компанию "Золотой мандарин ойл", связанную с экс-нардепом Логвинским.

У Рябошапки подписали подозрение экс-замминистру – СМИ - фото 194769
Георгий Логвинский и Наталья Бернацкая

По данным источника, уполномоченный по делам ЕСПЧ Борис Бабин согласился с предложением Логвинского "мирно урегулировать" дело о фиктивном долге "Киевэнерго" перед упомянутой компанией.

В результате аферы ЕСПЧ обязал Украину заплатить "Золотому мандарину" 54 млн грн. Всего к преступной схеме причастны 6 человек: упомянутые Логвинский и Бернацкая, бывший правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ и трое технических исполнителей и пособников.

Для уточнения деталей, СМИ обратились к Барнацкой, которая на данный момент вместе с Логвинским пребывает в Давосе (Швейцария).

"В понедельник, в определенное время, еще раз попробую объяснить в НАБУ, что выполнение решения Европейского суда по правам человека - это не убытки, а выполнение международных обязательств Украины. Но это, видимо, бесполезно, потому ожидаю скорейшего судебного разбирательства, чтобы наконец поставить точку", - отметила политик.

Напомним, суд отпустил Пашинского из СИЗО.

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Офис генерального прокурора Коррупция Новости Украина
Украинская правда
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