Тимошенко пригласила Зеленского на корпоратив. С пианино - ФОТО

Тимошенко пригласила Зеленского на корпоратив. С пианино - ФОТО

Во вторник, 19 ноября, президент Украины Владимир Зеленский жестко потроллил Юлию Тимошенко из-за ее недавних заявлений о переговорах с ОПУ. Леди Ю в долгу не осталась и тоже решила подшутить.

"Напомню Вам, что есть еще одна давняя украинская традиция. Раз в пять лет некоторым украинским президентам кажется, что они взяли джек-пот! А дальше все по сценарию... Ну вы в курсе... Словом, ждем Вас на корпоративах... Можно со своим пианино :)", - написала политик в Facebook, тонко намекая на известное выступление экс-шоумена.

Зеленский vs Тимошенко: из-за чего началась битва титанов

В начале ноября в некоторых СМИ появилась информация о переговорах Юлии Тимошенко с ОПУ касательно кадровых назначений.

По данным источников, Юлия Тимошенко провела как минимум несколько встреч на Банковой. Во время одной из них она предоставила окружению президента длинный список своих однопартийцев, которых следует назначить на те или иные посты. Однако в ОПУ будто бы ответили отказом из-за несогласия Батькивщины голосовать за все законопроекты "Слуг народа".

18 ноября в эфире шоу "Свободу слова" Тимошенко попросили подтвердить упомянутые слухи или опровергнуть.

Как оказалась, Леди Ю действительно вела подобные переговоры, но речь шла лишь о назначении одного человека в Государственную продовольственно-зерновую корпорацию. Однако потуги Тимошенко ни к чему не привели и "Батькивщина подалась в оппозицию.

Немного погодя с заявлением Тимошенко ознакомился президент Украины и написал издевательский пост в адрес политика, заявив, что эпоха "договорняков" закончилась.

"Да, Юлия Владимировна действительно предлагала (своих людей – прим ред.). Она принесла список своих людей для назначения на "сладкие" места. А взамен обещала в течение года голосовать за все законы вместе со "слугами народа" в Верховной Раде. Конечно, мы отказали. Ведь эпоха договорняков закончилась навсегда", – написал гарант и поставил "диагноз" лидеру "Батькивщины", - написал гарант в Facebook.

А что было дальше, вы уже знаете.

Как было на самом деле?

Скорее-всего был прав инсайд: ОПУ был готов пойти на кадровые назначения от "Батькивищны", но лишь в обмен на полную поддержку. Однако это не устраивало Юлию Тимошенко, которая хотела "и рыбку съесть, и в лодку сесть", т.е и своих людей провести, и сохранить имидж "независимой партии".

Напомним, Тимошенко собралась снижать цену на газ. Опять.