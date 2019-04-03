Пролетела как фанера: почему Тимошенко проиграла выборы

Почему Тимошенко проиграла выборы

31 марта завершился первый тур президентских выборов. После оглашения экзитполов многим стало понятно, что один из фаворитов гонки Юлия Тимошенко не пройдет во второй тур. Для Леди Ю в очередной раз "все пропало". Разбираемся, почему так произошло.

Леди Ю: "Незламна"

В истории украинской политики Юлии Тимошенко принадлежит особое место. Сомнительные союзы, участие в Первом Майдане, премьерство, соглашение с Путиным, тюрьма и феерическое возвращение в политику.

Ее биография просто достойна экранизации. Чем она вам не Серсея Ланнистер из "Игры престолов" или Клэр Андервуд из "Карточного домика"?

Хотя, фильмы о ней все же снимали, но преимущественно эротического характера.

Но перейдем наконец-то к сути.

ВірЮ чи не вірЮ?

Начало 2000-х ознаменовалось резким переломом в карьере "железной девы". Именно в это время Тимошенко впервые задумалась о президентстве. Однако наступил 2004 г и ЮВ приняла трезвое и осмысленное решение: поддержала кандидатуру Виктора Ющенко, который после трех (!) туров выборов и Оранжевой революции все же достиг желаемого.

Ю, П, Т - начало великого пути

Тимошенко тоже не забыли. "Тигрюля" дважды возглавляла правительство (2005, 2007-2010).

Мировой кризис 2008, "Юлина тысяча", газовые соглашения с Россией 2009 гг….Удачным премьерство ЮВ явно не назовешь.

Но вот, наступил 2010 год. "Сине-голубые" решили взять реванш, выдвинув на пост президента печальноизвестного Януковича. Противники "проФФесора" были не в лучшем состоянии: Ющенко потерял кредит доверия, а Тимошенко….Тимошенко это Тимошенко. Окончилось все печально: "овощ" победил, а Юля через год отправилась в Качановскую колонию (Харьковская обл.) Де-юре, из-за газовых соглашений, де-факто, это было преследование оппозиции.

Подобно сказочной Рапунцель, так бы и сидела Юля в заточении 7 лет (до 2018), но прогремел Майдан. Янукович с Ко бежал в Россию и тут сквозь решетку камеры забрезжил луч надежды…..

22 февраля, 2014. Киев, Майдан.

Тимошенко в инвалидной коляске выкатывают на сцену.

"Я каждый день, каждую минуту верила в то, если бы я была рядом с вами - мы бы не допустили таких потерь. Мы бы быстро вернули Украину украинцам. Но я знаю, мы с вами всё сможем. Слава Украине!", - пафосно и чуть ли не плача заявила она.

Тимошенко собирается ехать к светлому будущему

Многие тогда принялись критиковать Тимошенко, мол, "Майдан не для тебя делался!"

ЮВ и вправду подумывала на волне патриотизма прийти к власти, но уважаемые люди решили иначе и на Банковую въехал хитрюга Петр Порошенко.

Но Тимошенко не сдалась и начала готовиться к новой битве….

Битва за президентство: раунд третий

Тимошенко частично учла свои ошибки и основательно принялась готовиться к решающей битве за власть. На этом этапе можно выделить несколько методов для продвижения своего образа в массы.

1. Ребрендинг

Во-первых, она сменила имидж. Это уже была не та старушка в коляске. Перед нами предстала хипстерская девчуля-молодуха без косы, в модных очечках и костюме.

Ребрендинг был проведен не случайно. Тимошенко давно уже ассоциировали с пожилым электоратом. Так что смена имиджа была весьма кстати.

Молоденькая Ю

2. "Модная" программа

Желая подчеркнуть новизну идей, агитштаб Тимошенко составил модную программу. В ее основу легли популярные среди молодежи идеи из современного научпопа. "Инклюзивные и экстрактивные институты" (Робинсон "Почему нации приходят в упадок"), лайфхак и пр.

Парень тонко намекает, где стоит искать "новый курс" Тимошенко

Все эта солянка была замешана в один котел под названием "новый курс". Тимошенко тонко намекала, что она украинский Рузвельт (а именно так и называлась его внутренняя политика – прим. ред.), только в юбке. Увы, но единственное, что объединяет ее с американским президентом – инвалидная коляска.

3. Апеллирование к авторитетам

Желая доказать свою "избранность", Тимошенко часто вспоминала великих женщин прошлого ( Индиру Ганди, Беназир Бхутто, Маргарет Тэтчер и пр.) и довольно популярный в народе миф о том, что женщина спасет Украину.

Также, желая подчеркнуть, как ее любят и ценят во всем мире, она вовсю позировала с "АТОшниками" и поминала поддержку мейнстримного писателя Паульо Коэльо. Но все закончилось скандалом.

"АТОшники" вроде оказались не те, а Паульо Коэльо вообще не выражал своей поддержки.

4. Желание быть простой

Простота – одна из проблем многих отечественных политиков. Желая быть ближе к народу, агитаторы ЮВ периодически выкладывали фото своего кумира то при пробежке в парке (закос под Хилари Клинтон)...

Секси Ю всегда в тренде

.... то при поглощении сосисок.

Тимошенко поглощает сосиску и с надеждой смотрит на подьем своего рейтинга

5. Агитация на улице, на ТВ и в интернете

Билборды. Билборды с Тимошенко появились на улицах украинских городов еще летом 2018 г, т.е. задолго до официального начала предвыборной агитации.

Но агитация велась не только на улицах...

Интернет. Куда же без него ? Лишь за одно сообщение от страницы "Я за Тимошенко - фанклуб", агитаторам Юли пришлось выложить от 10 до 50 тысяч долларов.

А вот официальная страница кандидатки стоит куда дешевле фанклуба - 1 до 5 тыс. долларов.



Что касается источников продвижения светлого образа ЮВ, то оными было озадачено ООО "Современные рекламные решения".

ТВ. В первые мксяцы агитации "Тигрюля" появлялась в рекламных блоках около 1263 раз. Стоит ли говорить, что деньги были потрачены немалые?