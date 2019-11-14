Тимошенко собралась снижать цену на газ. Опять – ВИДЕО

Тимошенко собралась снижать цену на газ. Опять – ВИДЕО

Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко после перехода в лагерь оппозиции вновь принялась бороться за снижение тарифов.

Об этом политик написала в Facebook.

"2865 гривен 39 копеек. Именно столько должны стоить для людей 1000 кубометров газа. Сегодня его цена практически в два раза выше. Снижение тарифов ждут миллионы украинцев. А путь к этому очень простой - Верховной Раде достаточно принять законопроект, который я только что представила на энергетическом комитете", - заявила Тимошенко.

Отметим, что газ является одной из самых излюбленных тем Юлии Владимировны.

Во время президентской кампании она обещала снизить цену на топливо в два раза. В ответ окружение Петра Порошенко выдвинуло технического кандидата Сергея Каплина, который пообещал уменьшить соответствующий тариф в 4 раза.

Тему высоких платежек поднимал ранее и Владимир Зеленский, который впоследствии стал новым президентом страны. Однако после победы члены Команды Зе заявили, что гарант за тарифы не отвечает. Как результат, кое-кому пришлось просить прощения.

Напомним, Тимошенко "послал" Офис Президента. Что произошло?