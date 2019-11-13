Тимошенко ушла в оппозицию против "Слуги народа" - ВИДЕО

Тимошенко ушла в оппозицию к "Слуге народа"

Партия "Батькивщина" Юлии Тимошенко ушла в оппозицию к действующей власти.

Об этом глава политсилы заявила на брифинге, 13 ноября.

"Наша команда заявляет о переходе партии "Батькивщина" в оппозицию к политике уничтожения Украины, в оппозицию к политике продолжение эпохи бедности", - заявила Тимошенко.

И добавила следующее:

"Наша команда с первого дня прихода нового президента к власти приняла решение не переходить в оппозицию…Но сегодня Владимир Зеленский перешел все "красные линии". По его поручению проголосован закон о рынке земли".

Отметим, что поводом для ухода "Батькивщины" в лагерь оппозиции стало принятие закона о рынке земли, который грозит сделать из Украины "страну третьего мира" (лексика Тимошенко - прим. ред.)

Однако причины конфликта со "Слугой народа" следует искать гораздо глубже. После победы Владимира Зеленского, Леди Ю всерьез надеялась на кресло премьера в новом правительстве, но не сложилось.

По прошествии парламентских выборов, "Батькивщина" стала на нейтральные рельсы. Лишь изредка со стороны тимошенковцев звучала критика как в адрес отдельных проектов "зеленых", так и в сторону Алексей Гончарука.

В то же время Юлия Владимировна не прекращала надеяться на свой кусок властного пирога. По данным СМИ, она провела как минимум несколько встреч на Банковой. Во время одной из них политик предоставила окружению президента длинный список своих однопартийцев, которых следует назначить на те или иные посты. Однако в ОПУ ответили отказом. Почему? Ответ узнаете здесь.