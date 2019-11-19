"Отобрали сладенькое": Зеленский жестко потроллил Тимошенко

"Отобрали сладенькое": Зеленский жестко потроллил Тимошенко

На днях Юлия Тимошенко поделилась информацией о своих договорняках с ОПУ. С ее позицией ознакомился президент Украины и поспешил дать ответ в Facebook.

"Да, Юлия Владимировна действительно предлагала (своих людей – прим ред.). Она принесла список своих людей для назначения на "сладкие" места. А взамен обещала в течение года голосовать за все законы вместе со "слугами народа" в Верховной Раде. Конечно, мы отказали. Ведь эпоха договорняков закончилась навсегда", – написал гарант и поставил "диагноз" лидеру "Батькивщины".

"Но посмотрите, какой красивый вид имеет сейчас "оппозиция". Такая фигура! А знаете, почему? Потому что сейчас ей просто не дают "сладенького", - резюмировал президент.

Напомним, намедни лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко в эфире шоу "Свобода слова" рассказала о переговорах с ОПУ касательно кадровых назначений. Как оказалось, таковые действительно имели место, однако переговоры ни к чему не привели и "Батькивщина ушла в оппозицию.