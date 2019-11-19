Тимошенко рассказала о "договорняках" с Зеленским

Тимошенко рассказала о "договорняках" с ОПУ

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко рассказала о переговорах с ОПУ касательно кадровых назначений. Да, таковые имели место.

Об этом политик заявила в эфире шоу "Свобода слова".

"Мы передали ему (Зеленскому – прим. ред.) "Новый курс Украины" и сказали, что мы готовы, это я при встрече с президентом ему лично сказала, что мы готовы предложить кадры туда, где нужно выполнять этот "Новый курс "и куда можно привести не фейковые инвестиции, а реальные", - заявила Леди Ю и добавила, что ее партия действительно предлагала своего человека в Государственную продовольственно-зерновую корпорацию, однако переговоры ни к чему не привели и "Батькивщина ушла в оппозицию.

Напомним, Тимошенко провела как минимум несколько встреч на Банковой. Во время одной из них политик предоставила окружению президента длинный список своих однопартийцев, которых следует назначить на те или иные посты. Но в ОПУ ответили отказом. Почему? Ответ узнаете здесь.