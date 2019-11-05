Тимошенко "послал" Офис Президента. Что произошло?

Тимошенко «послал» Офис Президента. Что произошло?

Офис Президента перестал взаимодействовать с Юлий Тимошенко. Будто бы из-за сильных запросов Леди Ю.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на инсайд.

По данным СМИ, Юлия Тимошенко провела как минимум несколько встреч на Банковой. Во время одной из них она предоставила окружению президента длинный список своих однопартийцев, которых следует назначить на те или иные посты.

Однако в ОПУ ее притязаний не поняли.

"Самое интересное, что говорит она нам:" Вы назначьте мне людей, но голосовать мы будем не за все (законы – прим. ред.) ". Ее аккуратно послали. Поэтому, поверьте, больше сюда ( в ОПУ – прим. ред.) она не ходит", - заявил источник.

Напомним, что еще осенью 2018 г. Юлия Тимошенко была одним из фаворитов предвыборной гонки. В это же время ее основной соперник, – Петр Порошенко, - начал массированную агиткампанию против своего конкурента.

Однако откуда ни возьмись появился Владимир Зеленский и спутал карты этому дуэту. Чем все закончилось – известно. БПП (ныне ЕС) и "Батькивщина" оказались на задворках политической жизни, и если первые позиционируют себя как жесткую оппозицию, то вторые предпочитают сохранять "вооруженный нейтралитет".

А вот чем все закончится - покажет недалекое будущее.