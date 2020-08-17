Тихановская скоро объявит себя президентом Беларуси – СМИ

Тихановская скоро объявит себя президентом Беларуси – СМИ

Экс-кандидат в президента Беларуси Светлана Тихановская готовится объявить себя главой государства.

Об этом сообщила пресс-секретарь политика Анна Красулина.

"Сейчас готовится соответствующее заявление. Мы ожидаем, что Запад примет выбор народа Беларуси и признает победу Тихановской", - заявила спикер.

Признает ли Запад президентство Тихановской?

Скорее да, чем нет. Ранее Европейский союз решительно осудил фальсификации выборов в Беларуси и насилие в отношении протестующих. В связи с этим возникает еще один вопрос: каковы будут действия России?

Несмотря на угрозы Лукашенко ввести российские войска на территорию республики, некоторыми политологами этот шаг представляет маловероятным. Согласно договоренностям между Кремлем и РБ такой ход событий возможен лишь при внешней (иностранной – прим. ред.) угрозе.

Кроме того Москва рискует столкнуться с сопротивлением как в самой Беларуси, так и в своих границах. Как известно, протесты в РБ держатся строго "нейтральной линии" и по сути не являются антироссийскими.

В связи с этим оккупация Беларуси может вызвать у россиян легкий когнитивный диссонанс, а учитывая падение рейтинга Владимира Путина, это чревато серьезными последствиями.

Что происходит сейчас?

17 августа Светлана Тихановская записала очередное обращение к белорусскому народу и согласилась стать национальным лидером.

"Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера с тем, чтобы страна успокоилась и вошла в нормальный ритм, чтобы мы освободили всех политзаключённых и в кратчайшие строки подготовили законодательную базу и условия для организации новых выборов – реальных, честных и прозрачных, которые будут безоговорочно приняты мировым сообществом", - заявила политик.

Напомним, что...

9 августа в Беларуси завершились выборы президента страны. По официальным данным, в избирательной гонке уверенно лидирует Александр Лукашенко. Однако согласились с этим отнюдь не все и тысячи людей вышли на улицу.

10 августа Светлана Тихановская заявила о непризнании результатов выборов, осуждении насилия и желании лично встретиться с Александром Лукашенко. В этот же день КГБ Беларуси сообщил о предотвращении покушения на жизнь оппозиционного кандидата.

Позже в сети появилась информация о насильном удержании Тихановской в здании ЦИК. Немного погодя эти слухи подтвердились: с оппозиционным политиком провели беседы два "главы правоохранительных органов Беларуси". Экс-кандидат в президенты РБ приняла решение выехать из страны.

11 августа политик попросила у белорусов прощения за свой выезд и призвала их остановить "насилие".

14 августа Светлана Тихановская записала новое обращение к беларусам и попросила их продолжить протесты против властей.

15 августа оппозиционерка заявила о формировании Координационного совета – органа, который должен выработать "безопасные и стабильные механизмы для обеспечения трансфера власти"