Танкер Delfi наконец-то покинул пляж "Дельфин"
Утром в четверг, 10 сентября, танкер Delfi, затонувший в ноябре 2019 г., был отбуксирован с пляжа Дельфин в Одесской области.
Об этом написал министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий в Facebook.
"Delfi покинул пляж дельфин. Скучать не будем", - кратко отметил глава министерства.
В дальнейшем судно должно прибыть в Черноморск.
Что было ранее?
22 ноября 2019 г. судноDelfi село на мель в акватории Одесской области. Экипаж корабля в срочном порядке был эвакуирован работниками ГСЧС. С тех пор танкер продолжает лежать на месте ЧП.
В июне 2020 г. стало известно, что из затонувшего судна выливается нефть. Со временем маслянистое пятно разлива достигло значительных размеров и приблизилось к пляжу с отдыхающими.
26 августа компания "Трансшип" провела работы по выравниванию танкера Delfi.
6 сентября начался решающий этап по устранению затонувшего корабля с прибрежной зоны пляжа "Дельфин".