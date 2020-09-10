Танкер Delfi наконец-то покинул пляж "Дельфин"

Танкер Delfi покинул пляж Дельфин – Криклий

Утром в четверг, 10 сентября, танкер Delfi, затонувший в ноябре 2019 г., был отбуксирован с пляжа Дельфин в Одесской области.

Об этом написал министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий в Facebook.

"Delfi покинул пляж дельфин. Скучать не будем", - кратко отметил глава министерства.

В дальнейшем судно должно прибыть в Черноморск.

Что было ранее?

22 ноября 2019 г. судноDelfi село на мель в акватории Одесской области. Экипаж корабля в срочном порядке был эвакуирован работниками ГСЧС. С тех пор танкер продолжает лежать на месте ЧП.

В июне 2020 г. стало известно, что из затонувшего судна выливается нефть. Со временем маслянистое пятно разлива достигло значительных размеров и приблизилось к пляжу с отдыхающими.

26 августа компания "Трансшип" провела работы по выравниванию танкера Delfi.

6 сентября начался решающий этап по устранению затонувшего корабля с прибрежной зоны пляжа "Дельфин".