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Суд арестовал танкер "Delfi"

15:41
Суд арестовал танкер "Delfi" - фото 1
Суд арестовал танкер "Delfi"

Хозяйственный суд Одесской области арестовал танкер "Delfi", потерпевший крушение в ноябре 2019 года.

Последняя попытка поднять танкер Delfi закончилась экологической катастрофой

Об этом сообщает "РБК Украина" со ссылкой на Единый реестр судебных решений.

Согласно постановлению суда, на танкер Delfi судовладельца MISTER DRAKE PC был наложен арест с последующим правом перемещения. Судно арестовано в качестве обеспечения исковых заявлений.

Как уточняется в документе, Администрация морских портов судится с судовладельцем о взыскании более 2,3 млн гривен.

Что было ранее?

22 ноября 2019 г. судно Дельфи село на мель в акватории Одесской области. Экипаж корабля в срочном порядке был эвакуирован работниками ГСЧС. С тех пор танкер продолжает лежать на месте ЧП.

В июне 2020 г. стало известно, что из затонувшего судна выливается нефть. Со временем маслянистое пятно разлива достигло значительных размеров и приблизилось к пляжу с отдыхающими.

26 августа компания "Трансшип" провела работы по выравниванию танкера Delfi.

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Одесская область суд Танкер Delfi Новости Украина
РБК Украина
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