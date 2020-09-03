Суд арестовал танкер "Delfi"

Суд арестовал танкер "Delfi"

Хозяйственный суд Одесской области арестовал танкер "Delfi", потерпевший крушение в ноябре 2019 года.

Об этом сообщает "РБК Украина" со ссылкой на Единый реестр судебных решений.

Согласно постановлению суда, на танкер Delfi судовладельца MISTER DRAKE PC был наложен арест с последующим правом перемещения. Судно арестовано в качестве обеспечения исковых заявлений.

Как уточняется в документе, Администрация морских портов судится с судовладельцем о взыскании более 2,3 млн гривен.

Что было ранее?

22 ноября 2019 г. судно Дельфи село на мель в акватории Одесской области. Экипаж корабля в срочном порядке был эвакуирован работниками ГСЧС. С тех пор танкер продолжает лежать на месте ЧП.

В июне 2020 г. стало известно, что из затонувшего судна выливается нефть. Со временем маслянистое пятно разлива достигло значительных размеров и приблизилось к пляжу с отдыхающими.

26 августа компания "Трансшип" провела работы по выравниванию танкера Delfi.