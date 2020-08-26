Затонувший танкер Delfi наконец-то выровняли и почти перевернули (ФОТО)

Новые подрядчики достигли значительного успеха в подъеме танкера "Делфи"

В среду, 26 августа, представители компании "Трансшип" с самого утра работали над тем, чтобы выровнять положение танкера "Делфи", который с конца ноября прошлого года лежал на дне моря фактически на пляже Одессы "Дельфин".

В результате слаженной работы специалистов с гряды, которая подпирала затонувший корабль, убрали огромные валуны, а к самому остову танкера приварили по-настоящему мощные крепления для тросов.

Кроме того, подрядчики откачали огромное количество песка из танков, а затем загерметизировали их и наполнили воздухом. И только после этого принялись пытаться выравнивать судно на киль.

В итоге Delfi значительно приподнялся и практически стал на днище. На его палубе уже отчетливо видно граффити "Отакої", недавно нанесенное кем-то из художников. Раньше этой надписи не было.

В ближайшее время, как утверждает министр инфраструктуры Владислав Криклий, подрядчики займутся восстановлением плавучести судна и оттащат его с глаз долой от туристов, которые любят купаться на популярном пляже.

Напомним, катастрофа танкера Delfi произошла 21 ноября прошлого года. Судно с отказавшим двигателем сорвало с якоря, после чего течение и ветер отнесли его к одесскому пляжу "Дельфин". Всех моряков удалось спасти.

Убрать претерпевшее крушение судно обещали к началу курортного сезона, но местные власти для этого пальцем о палец не ударили. Более того, по предварительным подсчетам для ликвидации танкера специалистам нужно не меньше 120 дней. Тем не менее, подрядчики за этот процесс взялись и даже обещали Зеленскому справиться побыстрее. Закончилось это полнейшим провалом и экологической катастрофы, после чего за дело взялись представители государства.