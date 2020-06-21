Под Одессой с затонувшего танкера разливаются тонны топлива - рядом ПЛЯЖ

Танкер должны были убрать еще к началу курортного сезона / Думская

Пятно от дизеля, который выливается с затонувшего у побережья Жемчужины у моря, дошло до пляжей с туристами, мотивируя их придерживаться карантинных ограничений. Само же топливо угрожает экологической катастрофой, но убрать его не так легко.

Как сообщают местные СМИ, с недавних пор с судна "Делфи", которое потерпело крушение возле Одессы еще 22 ноября прошлого года, начало течь топливо.

Масштабы катастрофы еще не достигли критических значений, когда на инцидент наконец-то отреагировали местные власти. В данный момент, по их заявлениям, разлив локализован. Остатки дизеля пытаются убрать с помощью сорбента.

- Сегодня около 13:00 был доставлен специальный сорбент, с помощью которого разлив был локализован, - объявили в департаменте городского хозяйства Одесского горсовета. - Ведется работа с отдыхающими - людям объясняют, что купаться в море нельзя. Специалисты сделали замеры качества воды, результаты которого пока неизвестны.

В то же время участок моря, доступный для отдыхающих, все же оказался загрязненным.

С самим же танкером, судя по всему, никто никаких действий предпринимать не собирается. Убрать претерпевшее крушение судно обещали к началу курортного сезона, но местные власти для этого пальцем о палец не ударили. Более того, по предварительным подсчетам для ликвидации танкера специалистам нужно не меньше 120 дней. Поэтому он будет лежать на пляже до осени.

Напомним, катастрофа танкера Delfi произошла 21 ноября прошлого года. Судно с отказавшим двигателем сорвало с якоря, после чего течение и ветер отнесли его к одесскому пляжу "Дельфин". Всех моряков удалось спасти.