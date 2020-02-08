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Сытника в отставку: в Раду внесли постановление

13:30
Сытника в отставку: в Раду внесли постановление - фото 1
Сытника в отставку: в Раду внесли постановление

Группа народных депутатов Украины зарегистрировала на сайте Верховной Рады проект постановления об увольнении главы НАБУ Артема Сытника.

ГБР обязали открыть дело на Сытника. Раскрыты детали

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

Инициаторами законопроекта выступили Макс Бужанский, Алексей Гончаренко, Александр Санченко и пр. народные избранники. На данный момент текст документа на сайте парламента отсутствует. Единственным файлом, который прикреплен к проекту, является 18-страничный бланк с требованием 221 нардепа уволить главу НАБУ Артема Сытника.

Сытника в отставку: в Раду внесли постановление - фото 195560

Напомним, в мае 2019 г. ГБР открыло уголовное производство на Артема Сытника из-за получения неправомерной выгоды в виде отдыха под Ровно.

В сентябре Сарненский суд Ровненской области признал главу НАБУ виновным в упомянутом правонарушении. В ответ главследователь подал апелляцию, однако оправдаться ему так и не удалось: в декабре 2019 г. апелляционный суд оставил приговор в силе.

В это же месяце Артем Сытник был внесен в реестр коррупционеров.

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Артем Сытник НАБУ Новости Украина
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