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Не Порошенко единым: ГБР открыло дело против Сытника

11:00
ГБР открыло дело против Сытника - фото 1
ГБР открыло дело против Сытника

Государственное бюро расследований открыло дело против главы НАБУ Артема Сытника.

Сытнику срочно нужно найти квитанций на 100 000

Об этом сообщают Украинские новости со ссылкой на инсайд.

По данным СМИ, глава НАБУ подозревается в указании недостоверной информации в декларации о доходах.

Также чиновник подозревается в получении неправомерной выгоды, использованной им для отдыха под Ровно.

Напомним, не успели в ГПУ дождаться прихода Петра Порошенко, как вызов на ковер получил ….глава НАБУ Артем Сытник.

"Артем Сытник вызывается на допрос в ГПУ в пятницу на 10:00", - говорится в сообщении ГПУ.

Как сообщил источник, директора НАБУ подозревают во вмешательстве в деятельность экс-главы ЦИК Михаила Охендовского. В 2016 г. Антикоррупционное бюро обвинило чиновника в коррупции и в связях с "черной бухгалтерией" Партии регионов. Через год суд постановил закрыть дело против обвиняемого.

 

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Артем Сытник ГПУ ГБР НАБУ Новости Украина
Украинские новости
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