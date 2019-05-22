Не Порошенко единым: ГБР открыло дело против Сытника
Государственное бюро расследований открыло дело против главы НАБУ Артема Сытника.
Об этом сообщают Украинские новости со ссылкой на инсайд.
По данным СМИ, глава НАБУ подозревается в указании недостоверной информации в декларации о доходах.
Также чиновник подозревается в получении неправомерной выгоды, использованной им для отдыха под Ровно.
Напомним, не успели в ГПУ дождаться прихода Петра Порошенко, как вызов на ковер получил ….глава НАБУ Артем Сытник.
"Артем Сытник вызывается на допрос в ГПУ в пятницу на 10:00", - говорится в сообщении ГПУ.
Как сообщил источник, директора НАБУ подозревают во вмешательстве в деятельность экс-главы ЦИК Михаила Охендовского. В 2016 г. Антикоррупционное бюро обвинило чиновника в коррупции и в связях с "черной бухгалтерией" Партии регионов. Через год суд постановил закрыть дело против обвиняемого.