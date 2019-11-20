Атака в Керченском проливе Владимир Зеленский война на Донбассе

ГБР обязали открыть дело на Сытника. Раскрыты детали

14:45
ГБР обязали открыть дело на Сытника. Раскрыты детали - фото 1
ГБР обязали открыть дело на Сытника. Раскрыты детали

Шевченковский районный суд Киева обязал ГБР открыть уголовное производство в отношении главы НАБУ Артема Сытника и экс-следователя по делу Майдана Сергея Горбатюка из-за превышения служебных полномочий.

Почти 1 млн: Экс-подчиненный Луценко получил огромную зарплату

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на материалы Фемиды.

Как передает СМИ, суд рассмотрел жалобу представителя общественной организации "Правовое государство" и обязал ГБР открыть дело по ( ч.3 ст.28, ст.365 УКУ "Превышение власти или служебных полномочий").

В чем именно превысили свои полномочия Горбатюк и Сытник - источник не уточняет.

ГБР обязали открыть дело на Сытника. Раскрыты детали - фото 191565

Сергей Горбатюк

Но есть один немаловажный нюанс: Сергей Горбатюк является одним из кандидатов на работу в отдел ГБР по расследованию дел Майдана.

Ранее он исполнял те же обязанности, только в ГПУ, однако 23 октября 2019 г. Руслан Рябошапка отправил его в оставку. В свою очередь Горбатюк уходить не захотел и пообещал возобновиться через суд.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Сергей Горбатюк Артем Сытник НАБУ ГБР суд Новости Украина
Украинские новости
powered by lun.ua
Другое на тему
Русским дали год на подготовку контрмеморандума по тяжбе с Украиной - фото 1
Международный суд ООН дал русским год на подготовку к тяжбе с Украиной
17:00
Поснимали унитазы и плафоны: Русские разграбили украинские корабли - фото 1
"Поснимали унитазы и плафоны": Русские дико разграбили украинские корабли
13:24
ГБР "взялось" за Вятровича. Замешан Бужанский и «фуршет» – ФОТО - фото 1
ГБР "взялось" за Вятровича. Замешан Бужанский и "фуршет"– ФОТО
12:40
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
17 ноября, 19:00
Важнее победы может быть только гонка… за «Оскар» - фото 1
Ford против Ferrari: Аутсайдеры включаются в гонку за Оскар
17 ноября, 17:00
Гарет Джонс - британец, который рассказал миру правду о Голодоморе - фото 1
Цена правды: Дата выхода, трейлер и сюжет фильма
15 ноября, 09:30
Загрузка...