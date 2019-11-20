ГБР обязали открыть дело на Сытника. Раскрыты детали

ГБР обязали открыть дело на Сытника. Раскрыты детали

Шевченковский районный суд Киева обязал ГБР открыть уголовное производство в отношении главы НАБУ Артема Сытника и экс-следователя по делу Майдана Сергея Горбатюка из-за превышения служебных полномочий.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на материалы Фемиды.

Как передает СМИ, суд рассмотрел жалобу представителя общественной организации "Правовое государство" и обязал ГБР открыть дело по ( ч.3 ст.28, ст.365 УКУ "Превышение власти или служебных полномочий").

В чем именно превысили свои полномочия Горбатюк и Сытник - источник не уточняет.

Сергей Горбатюк

Но есть один немаловажный нюанс: Сергей Горбатюк является одним из кандидатов на работу в отдел ГБР по расследованию дел Майдана.

Ранее он исполнял те же обязанности, только в ГПУ, однако 23 октября 2019 г. Руслан Рябошапка отправил его в оставку. В свою очередь Горбатюк уходить не захотел и пообещал возобновиться через суд.