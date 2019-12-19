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Антикоррупционера Сытника внесли в реестр коррупционеров

14:03
Антикоррупционера Сытника внесли в реестр коррупционеров - фото 1
Антикоррупционера Сытника внесли в реестр коррупционеров

Главу НАБУ Артема Сытника был внесен в Единый госреестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

ГБР обязали открыть дело на Сытника. Раскрыты детали

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

По данным источника, Сытнику вменяется "нарушение установленных законом ограничений относительно получения подарков" (ч. 1 ст. 172-5 КУоАП), что впоследствии было подтверждено Ровненским апелляционным судом.

Антикоррупционера Сытника внесли в реестр коррупционеров - фото 193080

"(Артем Сытник - прим. ред.) признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 172-5 КУоАП. Наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 200 (двухсот) необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 3400 (три тысячи четыреста) гривен. 00 коп. с конфискацией подарков в доход государства", - говорится в анкете главы НАБУ.

Напомним, в мае 2019 г. ГБР открыло уголовное производство на Артема Сытника из-за получения неправомерной выгоды в виде отдыха под Ровно.

В сентябре Сарненский суд Ровненской области признал главу НАБУ виновным в упомянутом правонарушении. В ответ главследователь подал апелляцию, однако оправдаться ему так и не удалось: в декабре 2019 г. апелляционный суд оставил приговор в силе.

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Артем Сытник НАБУ Ровно суд Новости Украина
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