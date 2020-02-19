Сытника уволят?: В Раде рассмотрели вопрос

Сытника уволят?: В Раде рассмотрели вопрос

В среду, 19 февраля, правоохранительный комитет ВРУ рассмотрел постановление об увольнении главы НАБУ Артема Сытника и предоставил свои рекомендации по делу.

Об этом сообщает ЦПК в Twitter.

"Сегодня правоохранительный комитет Рады неожиданно рассмотрел незаконное постановление об увольнении директора НАБУ Артема Сытника. Депутаты рекомендовали профильному регламентному комитету предложить вынести это постановление на усмотрение Верховной Рады", - говорится в сообщении.

Сьогодні правоохоронний комітет Ради несподівано розглянув незаконну постанову про звільнення директора НАБУ Артема Ситника. Депутати рекомендували профільному регламентному комітету запропонувати винести цю постанову на розсуд Верховної Ради. pic.twitter.com/lEEsdV74md — ЦПК (@zer0corruption_) February 19, 2020

Как уточняет ЦПК, вопрос постановления поднял депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский и депутат от "ОПЗЖ" Илья Кива.

Питання постанови підняв депутат від «Слуги народу» Максим Бужанський та депутат від ОПЗЖ Ілля Кива. Маніпулюючи, вони пропонували негайний розгляд цієї постанови, незважаючи на те, що вона незаконна. pic.twitter.com/4uSAZfPvEy — ЦПК (@zer0corruption_) February 19, 2020

"Манипулируя, они предлагали немедленное рассмотрение этого постановления, несмотря на то, что оно незаконное… Глава правоохранительного комитета Денис Монастырский, которого считают близким к министру Арсену Авакову, заявил, что считает это постановление незаконным, несмотря на это предложил оставить этот вопрос на усмотрение Верховной Рады", - говорится в сообщении.

Напомним, в мае 2019 г. ГБР открыло уголовное производство на Артема Сытника из-за получения неправомерной выгоды в виде отдыха под Ровно.

В сентябре Сарненский суд Ровненской области признал главу НАБУ виновным в упомянутом правонарушении. В ответ главследователь подал апелляцию, однако оправдаться ему так и не удалось: в декабре 2019 г. апелляционный суд оставил приговор в силе.

В феврале 2020 г. народные депутаты ВРУ подписали протокол об отставке главы НАБУ. Позже на сайте Рады бал размещен законопроект об увольнении Артема Сытника.