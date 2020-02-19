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Сытника уволят?: В Раде рассмотрели вопрос

Вчера, 23:00
Сытника уволят?: В Раде рассмотрели вопрос - фото 1
Сытника уволят?: В Раде рассмотрели вопрос

В среду, 19 февраля, правоохранительный комитет ВРУ рассмотрел постановление об увольнении главы НАБУ Артема Сытника и предоставил свои рекомендации по делу.

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Об этом сообщает ЦПК в Twitter.

"Сегодня правоохранительный комитет Рады неожиданно рассмотрел незаконное постановление об увольнении директора НАБУ Артема Сытника. Депутаты рекомендовали профильному регламентному комитету предложить вынести это постановление на усмотрение Верховной Рады", - говорится в сообщении.

Как уточняет ЦПК, вопрос постановления поднял депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский и депутат от "ОПЗЖ" Илья Кива.

"Манипулируя, они предлагали немедленное рассмотрение этого постановления, несмотря на то, что оно незаконное… Глава правоохранительного комитета Денис Монастырский, которого считают близким к министру Арсену Авакову, заявил, что считает это постановление незаконным, несмотря на это предложил оставить этот вопрос на усмотрение Верховной Рады", - говорится в сообщении.

Напомним, в мае 2019 г. ГБР открыло уголовное производство на Артема Сытника из-за получения неправомерной выгоды в виде отдыха под Ровно.

В сентябре Сарненский суд Ровненской области признал главу НАБУ виновным в упомянутом правонарушении. В ответ главследователь подал апелляцию, однако оправдаться ему так и не удалось: в декабре 2019 г. апелляционный суд оставил приговор в силе.

В феврале 2020 г. народные депутаты ВРУ подписали протокол об отставке главы НАБУ. Позже на сайте Рады бал размещен законопроект об увольнении Артема Сытника.

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Артем Сытник НАБУ Верховна Рада Макс Бужанский Новости Украина
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