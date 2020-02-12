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Сытник уйдет в отставку: Он назвал условие

10:40
Сытник уйдет в отставку: Он назвал условие - фото 1
Сытник уйдет в отставку: Он назвал условие

Глава НАБУ Артем Сытник назвал главное условие своей отставки.

Антикоррупционера Сытника внесли в реестр коррупционеров

Об этом он рассказал в интервью "Liga.net".

"Я уйду тогда, когда осознаю, что выполнил свою миссию. На сегодняшний день она не выполнена. Действия оппонентов в чем-то мотивируют, потому что есть понимание, что мы на правильном пути", - заявил следователь.

Напомним, в мае 2019 г. ГБР открыло уголовное производство на Артема Сытника из-за получения неправомерной выгоды в виде отдыха под Ровно.

В сентябре Сарненский суд Ровненской области признал главу НАБУ виновным в упомянутом правонарушении. В ответ главследователь подал апелляцию, однако оправдаться ему так и не удалось: в декабре 2019 г. апелляционный суд оставил приговор в силе.

В феврале 2020 г. народные депутаты ВРУ подписали протокол об отставке главы НАБУ. Позже на сайте Рады бал размещен законопроект об увольнении Артема Сытника.

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Артем Сытник НАБУ Новости Украина
Liga, net
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