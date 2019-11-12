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Фаны "Динамо" ответят перед законом. Замешан расизм

Вчера, 22:20
Фаны Динамо ответят перед законом. Замешан расизм - фото 1
Фаны Динамо ответят перед законом. Замешан расизм

В воскресенье, 10 ноября, во время матча "Динамо"-"Шахтер" фанаты киевского клуба были замечены за выкрикиванием расистских лозунгов. Полиция решила открыть дело.

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Об этом сообщает пресс-служба "НП".

"11 ноября следователем Слободского отдела полиции было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 161 ("Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам") Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

На данный момент материалы уголовного производства направлены в прокуратуру Харьковской области для решения вопроса относительно возможного изменения подследственности.

Напомним, что расистские выпады фанатов "Динамо" адресовались бразильскому игроку "Шахтера" Барселлосу Тайсону.

Фаны 'Динамо' ответят перед законом. Замешан расизм - фото 191127

Футболист в ответ заплакал и показал средний палец.

Фаны 'Динамо' ответят перед законом. Замешан расизм - фото 191125

Позже он удалился с поля.

Фаны 'Динамо' ответят перед законом. Замешан расизм - фото 191128

Также мы писали, что президент ФК "Динамо" Игорь Суркис спалился на столичном стадионе НСК "Олимпийский". Буквально. Подробности по ссылке.

 

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