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Суд снова решил дело Ляшко. Что постигнет радикала?

17:40
Суд снова решил дело Ляшко. Что постигнет радикала? - фото 1
Суд снова решил дело Ляшко. Что постигнет радикала?

В четверг, 28 ноября, Киевский апелляционный суд рассмотрел жалобу прокуратуры об изменении меры пресечения радикалу Олегу Ляшко.

Суд открыл производство из-за Ляшко. И Герус тут ни при чем

Об этом сообщает "РБК-Украина".

На очередном заседании в деле политика Фемида оставила в силе вердикт суда низшей инстанции. Таким образом главный радикал страны продолжит пребывать на поруках.

"Суд отказал в требовании прокуроров посадить меня в тюрьму. Я благодарен за это решение судье", - заявил Олег Ляшко.

Напомним, 6 ноября радикал Олег Ляшко избил слугу народа Андрея Геруса. Позже по факту ЧП полиция открыла дело.

18 ноября прокуратура вручила подозрение Олегу Ляшко (ч. 2 ст. 346 УК "Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля") и попросила суд арестовать политика. Главрадикал действиями прокуратуры возмутился и призвал правоохранителей открыть дело на Андрея Геруса.

19 ноября Бориспольский суд постановил отдать Олега Ляшко на поруки Виктории Сюмар ("Европейская солидарность") и Михаила Волынца ("Батькивщина").

В свою очередь сторона обвинения пообещала подать апелляцию.

 

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Олег Ляшко Андрей Герус суд прокуратура Новости Украина
РБК Украина
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