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Суд избрал меру пресечения для обидчика Геруса Ляшко

Вчера, 19:40
Ляшко остался на свободе - фото 1
Ляшко остался на свободе

Вечером во вторник, 19 ноября, служители Фемиды Бориспольского районного суда рассмотрели прошения всех сторон для бывшего народного депутата Олега Ляшко по делу о нападении на "Слугу народа" Андрея Геруса.

После многочасовых препираний, взаимных обвинений и прочих атрибутов циркового представления, которое свойственно лидеру "Радикальной партии", судьи решили не сажать бывшего парламентария за решетку.

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Хотя прокуроры и пытались рассказать, что, оставшись на свободе, Ляшко обязательно будет пытаться отпетлять от уголовной ответственности, судьи повелись на заявления Виктории Сюмар из "Европейской солидарности" и Михаила Волынца из "Батькивщины". Последние взяли своего экс-коллегу на поруки.

Напомним, 6 ноября радикал Олег Ляшко избил слугу народа Андрея Геруса. Позже по факту ЧП полиция открыла дело, а уже спустя почти две недели экс-нардеп стал официально подозреваемым в совершении тяжкого с точки зрения юриспруденции преступления - "Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля".

Схлеснулись же Ляшко с Герусом из-за того, что последний крайне активно помогает Коломойскому получать преференции от государства.

Именно "слуга народа" Герус стоит за принудительным отключением украинских электростанций, тогда как страна покупает российскую электроэнергию. Идет она через связанные с олигархом компании на его же заводы.

Страдаает же от такого больше всего Ринат Ахметов, которого называют спонсором "Радикальной партии".

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Олег Ляшко Андрей Герус избиение Игорь Коломойский Новости
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