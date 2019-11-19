Суд избрал меру пресечения для обидчика Геруса Ляшко
Вечером во вторник, 19 ноября, служители Фемиды Бориспольского районного суда рассмотрели прошения всех сторон для бывшего народного депутата Олега Ляшко по делу о нападении на "Слугу народа" Андрея Геруса.
После многочасовых препираний, взаимных обвинений и прочих атрибутов циркового представления, которое свойственно лидеру "Радикальной партии", судьи решили не сажать бывшего парламентария за решетку.
Хотя прокуроры и пытались рассказать, что, оставшись на свободе, Ляшко обязательно будет пытаться отпетлять от уголовной ответственности, судьи повелись на заявления Виктории Сюмар из "Европейской солидарности" и Михаила Волынца из "Батькивщины". Последние взяли своего экс-коллегу на поруки.
Напомним, 6 ноября радикал Олег Ляшко избил слугу народа Андрея Геруса. Позже по факту ЧП полиция открыла дело, а уже спустя почти две недели экс-нардеп стал официально подозреваемым в совершении тяжкого с точки зрения юриспруденции преступления - "Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля".
Схлеснулись же Ляшко с Герусом из-за того, что последний крайне активно помогает Коломойскому получать преференции от государства.
Именно "слуга народа" Герус стоит за принудительным отключением украинских электростанций, тогда как страна покупает российскую электроэнергию. Идет она через связанные с олигархом компании на его же заводы.
Страдаает же от такого больше всего Ринат Ахметов, которого называют спонсором "Радикальной партии".