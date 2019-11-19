Суд избрал меру пресечения для обидчика Геруса Ляшко

Ляшко остался на свободе

Вечером во вторник, 19 ноября, служители Фемиды Бориспольского районного суда рассмотрели прошения всех сторон для бывшего народного депутата Олега Ляшко по делу о нападении на "Слугу народа" Андрея Геруса.

После многочасовых препираний, взаимных обвинений и прочих атрибутов циркового представления, которое свойственно лидеру "Радикальной партии", судьи решили не сажать бывшего парламентария за решетку.

Хотя прокуроры и пытались рассказать, что, оставшись на свободе, Ляшко обязательно будет пытаться отпетлять от уголовной ответственности, судьи повелись на заявления Виктории Сюмар из "Европейской солидарности" и Михаила Волынца из "Батькивщины". Последние взяли своего экс-коллегу на поруки.

Напомним, 6 ноября радикал Олег Ляшко избил слугу народа Андрея Геруса. Позже по факту ЧП полиция открыла дело, а уже спустя почти две недели экс-нардеп стал официально подозреваемым в совершении тяжкого с точки зрения юриспруденции преступления - "Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля".

Схлеснулись же Ляшко с Герусом из-за того, что последний крайне активно помогает Коломойскому получать преференции от государства.

Именно "слуга народа" Герус стоит за принудительным отключением украинских электростанций, тогда как страна покупает российскую электроэнергию. Идет она через связанные с олигархом компании на его же заводы.

Страдаает же от такого больше всего Ринат Ахметов, которого называют спонсором "Радикальной партии".