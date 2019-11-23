Суд открыл производство из-за Ляшко. И Герус тут ни при чем

Суд открыл производство из-за Ляшко. И Герус тут ни при чем

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску Олега Ляшко к НАПС. Политик просит отменить решение о том, что в его декларации есть нарушения.

Об этом сообщает пресс-служба Фемиды.

"Истец просит суд признать противоправным и отменить решение НАПК (Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, - прим. ред.), согласно которому, по результатам проведения полной проверки декларации поданной народным депутатом Олегом Ляшко за 2017 г. (исправленной), Агентство решило, что он указал недостоверные сведения в декларации", - говорится в сообщении.

Отметим, что у НАПК имеются претензии к Ляшко не только из-за его деклараций. Ранее мы писали, что агентством был установлен факт незаконного начисления "Радикальной партии" 100 тыс. грн.

Рассмотрев отчеты НАПК, Фемида подтвердила нарушение норм ст. 212-15 Кодекса об административных правонарушениях и постановила наложить на политсилу штраф "с конфискацией суммы взноса в поддержку политической партии, представленной или полученной с нарушением закона".