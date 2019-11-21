Прокуратура обжалует взятие Ляшко на поруки
Прокуратура Киевской области обжалует решение Бориспольского суда о взятии Олега Ляшко на поруки.
Об этом сообщает "УНН" со ссылкой на пресс-секретариат учреждения.
"Прокуратура готовит апелляцию на решение суда относительно меры пресечения для бывшего народного депутата", - заявила пресс-секретарь Марьяна Гайовская.
Напомним, 6 ноября радикал Олег Ляшко избил слугу народа Андрея Геруса. Позже по факту ЧП полиция открыла дело.
18 ноября прокуратура вручила подозрение Олегу Ляшко (ч. 2 ст. 346 УК "Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля") и попросила суд арестовать политика. Главрадикал действиями прокуратуры возмутился и призвал правоохранителей открыть дело на Андрея Геруса.
19 ноября Бориспольский суд постановил отдать Олега Ляшко на поруки Виктории Сюмар ("Европейская солидарность") и Михаила Волынца ("Батькивщина").