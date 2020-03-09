Суд по делу MH17: МИД озвучил состав украинской делегации

Суд по делу MH17: МИД озвучил состав украинской делегации

Украинская делегация прибыла в Гаагу (Нидерланды), где состоится заседание суда по делу гибели "Боинга" в июле 2014 г.

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на МИД Украины.

По данным источника, украинская делегация состоит из замгенпрокурора Гюндуза Мамедова, замглавы СБУ, посла Украины в Нидерландах Всеволода Ченцова и замглавы департамента МИД по международному праву Оксаны Золотаревой.

Сторону обвинения будет представлять только прокуратура Королевства Нидерланды, остальные присутствующие окажут ей "максимальную моральную поддержку".

"Расследование беспрецедентное и очень сложное, потому что у следователей нет доступа к месту происшествия и ко всем свидетелям. Поэтому это дело идет медленнее, чем теоретически должно происходить уголовное расследование", - заявила Оксана Золотарева.

Напомним, по данным Международной следственной группы (JIT), в гибели самолета MH17 виновны россияне Сергей Дубинский ("Хмурый"), Олег Пулатов ( "Гюрза"), Игорь Гиркин ("Стрелков"), а также украинец Леонид Харченко ("Крот"). Все подозреваемые на данный момент проживают на территории РФ.

9 марта 2020 г. суд в Гааге начнет слушание по делу катастрофы малазийского "Боинга".