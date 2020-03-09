Гибель MH17: Зеленский "отчитался" о расследовании

Гибель MH17: Зеленский отчитался о расследовании

Президент Украины Владимир Зеленский отчитался о расследовании гибели пассажирского лайнера MH17, сбитого боевиками "ДНР" 17 июля 2014 г.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

"Совместно с партнерами из Австралии, Бельгии, Малайзии и Нидерландов украинские специалисты провели высококлассную работу по сбору доказательств по делу МН17. 9 марта начнется рассмотрение дела в суде в Гааге. Верю, что справедливость будет установлена и виновные понесут ответственность за гибель 298 человек", - написал президент в Twitter.

Напомним, что по данным Международной следственной группы (JIT), в гибели самолета MH17 виновны россияне Сергей Дубинский ("Хмурый"), Олег Пулатов ( "Гюрза"), Игорь Гиркин ("Стрелков"), а также украинец Леонид Харченко ("Крот"). Все подозреваемые на данный момент проживают на территории РФ.

9 марта 2020 г. суд в Гааге (Нидерланды) начнет слушание по делу катастрофы малазийского "Боинга".