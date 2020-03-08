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Международный суд ООН признает решение суда Нидерландов по делу MH17

11:00
Суд по делу МН17 начнется завтра - фото 1
Суд по делу МН17 начнется завтра

Среди документов и свидетельств военной агрессии России на Донбассе, поданных Украиной в Международный суд ООН, присутствуют и данные о гибели рейса МН17. Так что после вынесения вердикта судом в Нидерландах в ООН не смогут с этим не считаться.

Как утверждает посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов, судьи должны прийти к выводу и назвать конкретных исполнителей приказа сбить самолет, а также террористов, выписавших российским дебилам ЗРК "Бук".

Нидерланды готовились к военной операции на Донбассе после крушения MH17

- Установление справедливости в деле МН17 - комплексный вопрос. Было ли это халатностью, ошибкой или спланированной акцией... Соответственно, возникает вопрос ответственности за такие действия или бездействие, в частности на уровне государства и его органов, - отметил дипломат. - Украина уже использовала в рамках процесса в Международном суде ООН информацию и материалы Совместной следственной группы. Более того, Россия во время слушаний в Международном суде ООН по вопросам юрисдикции также делала соответствующие ссылки на доклады следствия по уголовному делу.

Именно это, как утверждает посол, дает право полагать, что в Международном суде будут использовать принятые в Гааге вердикты. То же самое касается и исков против РФ, поданных родственниками погибших в ЕСПЧ.

Судебный процесс по делу крушения лайнера Майлайзийских авиалиний начнется уже в понедельник, 9 марта.

Как известно, привлечь путинских преступников к ответственности в рамках международного трибунала оказалось невозможно из-за блокировки этого решения Россией.

Путин и его свора прикрывают себя же, поскольку сбитие гражданского рейса зенитно-ракетным комплексом "Бук" планировали именно в Москве. Только вместо самолёта, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур в качестве цели должен был оказаться самолёт "Аэрофлота". Впрочем, зенитчики из 53-й зенитной ракетной бригады ошиблись и убили летевших на другом самолете людей. На борту самолета находились 298 человек. Все они погибли.

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война на Донбассе терроризм самолет оккупанты Расследование MH17 суд Нидерланды Новости Украина
Укринформ
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