Суд допросит Порошенко и Яценюка – адвокат Януковича

Суд допросит Порошенко и Яценюка – адвокат Януковича

Апелляционный суд Киева допросит Петра Порошенко и Арсения Яценюка по делу Виктора Януковича.

Об этом написал адвокат беглого экс-президента Виталий Сердюк в Facebook.

"Апелляционный суд г. Киева по ходатайству защиты, в связи с неполным допросом в суде первой инстанции, принял решение допросить Яценюка и П. Порошенко по делу о потере Крыма. Заседание назначено на 11.00, 15.06.2020", - написал юрист.

По словам Сердюка, во время последнего допроса, Петр Порошенко будто бы не ответил на большую часть из поставленных вопросов. Какое отношение он имеет к аннексии Крыма - юрист также не уточнил.

Отметим, что в феврале-марте 2014 г., когда произошла оккупация полуострова, Петр Порошенко не занимал каких-либо важных государственных постов, следовательно он никак не связан с упомянутыми событиями.

Напомним, 4 мая 2020 г. Печерский райсуд арестовал экс-президента Украины Виктора Януковича. 15 мая Фемида подтвердила свой вердикт.