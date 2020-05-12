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Суд заочно арестовал Януковича: Опять

20:15
Суд заочно арестовал Януковича: Опять - фото 1
Суд заочно арестовал Януковича: Опять

Во вторник, 12 мая, Печерский райсуд Киева вновь заочно арестовал экс-президента Украины Виктора Януковича.

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Об этом сообщает "Укринформ".

"Суд постановил: ходатайство удовлетворить, применить в отношении подозреваемого Януковича Виктора Федоровича меру пресечения в виде содержания под стражей в пределах срока досудебного расследования", - огласил судья.

Отметим, что ранее адвокат Януковича Виталий Сердюк заявил о возможном возвращении своего клиента в Украину.

Но сперва нужно пересмотреть его дело в суде. Для прояснения некоторых моментов, защита экс-гаранта уже собралась ходатайствовать о допросе Петра Порошенко. По ее словам, ранее последний будто бы уклонялся от ответов на некоторые вопросы.

Однако украинская Фемида оказалась неумолимой: 4 мая 2020 г. Печерский райсуд арестовал экс-президента Украины Виктора Януковича.

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Виктор Янукович суд Новости Украина
Укринформ
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