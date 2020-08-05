Суд арестовал "киевского террориста"

Суд арестовал "киевского террориста"

В среду, 5 августа, Печерский районный суд Киева арестовал гражданина Узбекистана Сухроба Каримова, ранее захватившего отделение Универсал Банк в центре столицы.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

"Мужчина, который грозился подорвать банк центре Киева, взят под арест без права внесения залога", - говорится в сообщении.

Как уточняет источник, Сухробу Каримову сообщено о подозрении в совершении террористического акта, то есть угрозе взрыва, который создает опасность для жизни людей с целью нарушения общественной безопасности и привлечения внимания общественности к определенным его взглядам (ч. 1 ст. 258 УК Украины).

Что было ранее?

3 августа в Киеве уроженец Узбекистана Сухроб Каримов захватил отделение "Универсал Банка" и пригрозил устроить взрыв. Позже преступник согласился отпустить большинство заложников; на месте осталась руководитель финучреждения.

Позже преступник был задержан сотрудниками подразделения "Альфа". 4 августа злоумышленнику сообщили о подозрении в теракте.