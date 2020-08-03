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Аваков наградил полицию за устранение полтавского террориста – ФОТО

17:30
Аваков наградил полицию за устранение полтавского террориста – ФОТО - фото 1
Аваков наградил полицию за устранение полтавского террориста – ФОТО

Глава МВД Арсен Аваков вручил награды участникам спецоперации по ликвидации полтавского террориста Романа Скрипника.

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Об этом министр сообщил в Twitter.

Аваков наградил полицию за устранение полтавского террориста – ФОТО - фото 203518

"Вручил наградное оружие четырем полицейским @police_polt, которые отличились во время задержания, поиска и обезвреживания особо опасного злоумышленника на Полтавщине. В критической ситуации с риском для жизни и здоровья они сработали эффективно. Спасибо за службу!", - говорится в сообщении.

Аваков наградил полицию за устранение полтавского террориста – ФОТО - фото 203519

Что было ранее?

22 июля в Полтаве экс-служащий ВСУ Роман Скрипник взял в заложники работника полиции. Позже преступник отпустил задержанного и крылся в лесу. Последующие 8 дней правоохранители безуспешно проводили поиски ретивого преступника.

1 августа работники сектора реагирования патрульной полиции Зеньковского выявили преступника в районе с. Опишня. Впоследствии Срипник захватил одного из правоохранителей и пригрозил подорвать гранату. В ответ полиция применила силу и устранила злоумышленника.

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