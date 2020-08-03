Силовики схватили киевского террориста - яркое ВИДЕО
В понедельник, 3 августа, силовики подразделения "Альфа" задержали террориста Сухроба Каримова, угрожавшего подорвать отделение "Универсал Банка" в центре Киева.
Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.
Совместную операцию по обезвреживанию террориста провели сотрудники Альфы и полиции. Операция прошла во время переговоров с преступником. Как известно, тот требовал признать себя "Святым Духом" и взять по арест всех президентов в мире.
"Террорист захвачен живым. Взрыва не произошло. На месте работают взрывотехники. Дальше суд и длительное тюремное заключение", - уточнил детали операции замглавы МВД Антон Геращенко.
Что было ранее?
3 августа в Киеве мужчина захватил отделение "Универсал Банка" и пригрозил устроить взрыв. Позже преступник согласился отпустить большинство заложников; на месте осталась руководитель финучреждения.
Погодя была установлена личность преступника. Им оказался гражданин Узбекистана - Каримов Сухроб Рахманович, имеющий проблемы с психическим здоровьем.
Что было ранее?
3 августа в Киеве мужчина захватил отделение "Универсал Банка" и пригрозил устроить взрыв. Позже преступник согласился отпустить большинство заложников; на месте осталась руководитель финучреждения.
https://beztabu.net/novosti_t4952