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Силовики схватили киевского террориста - яркое ВИДЕО

15:15
Силовики схватили киевского террориста - фото 1
Силовики схватили киевского террориста / СБУ

В понедельник, 3 августа, силовики подразделения "Альфа" задержали террориста Сухроба Каримова, угрожавшего подорвать отделение "Универсал Банка" в центре Киева.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

Совместную операцию по обезвреживанию террориста провели сотрудники Альфы и полиции. Операция прошла во время переговоров с преступником. Как известно, тот требовал признать себя "Святым Духом" и взять по арест всех президентов в мире.

"Террорист захвачен живым. Взрыва не произошло. На месте работают взрывотехники. Дальше суд и длительное тюремное заключение", - уточнил детали операции замглавы МВД Антон Геращенко.

Что было ранее?

3 августа в Киеве мужчина захватил отделение "Универсал Банка" и пригрозил устроить взрыв. Позже преступник согласился отпустить большинство заложников; на месте осталась руководитель финучреждения.

Погодя была установлена личность преступника. Им оказался гражданин Узбекистана - Каримов Сухроб Рахманович, имеющий проблемы с психическим здоровьем.

Что было ранее?

3 августа в Киеве мужчина захватил отделение "Универсал Банка" и пригрозил устроить взрыв. Позже преступник согласился отпустить большинство заложников; на месте осталась руководитель финучреждения.


https://beztabu.net/novosti_t4952

 

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