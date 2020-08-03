Силовики схватили киевского террориста - яркое ВИДЕО

Силовики схватили киевского террориста / СБУ

В понедельник, 3 августа, силовики подразделения "Альфа" задержали террориста Сухроба Каримова, угрожавшего подорвать отделение "Универсал Банка" в центре Киева.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

Совместную операцию по обезвреживанию террориста провели сотрудники Альфы и полиции. Операция прошла во время переговоров с преступником. Как известно, тот требовал признать себя "Святым Духом" и взять по арест всех президентов в мире.

Ми зняли відео затримання чоловіка, який погрожував підірвати банк у центрі Києва pic.twitter.com/qQaiNkirOa — hromadske (@HromadskeUA) August 3, 2020

"Террорист захвачен живым. Взрыва не произошло. На месте работают взрывотехники. Дальше суд и длительное тюремное заключение", - уточнил детали операции замглавы МВД Антон Геращенко.

Что было ранее?

3 августа в Киеве мужчина захватил отделение "Универсал Банка" и пригрозил устроить взрыв. Позже преступник согласился отпустить большинство заложников; на месте осталась руководитель финучреждения.

Погодя была установлена личность преступника. Им оказался гражданин Узбекистана - Каримов Сухроб Рахманович, имеющий проблемы с психическим здоровьем.