Захватчику банка в Киеве сообщили о подозрении

Сухроба Каримова могут посадить или отправить на принудительное лечение

Гражданину Узбекистана Сухробу Каримову "светит" весьма длительный тюремный срок. Впрочем, соратник Авакова Антон Геращенко уже вовсю намекает на то, что злоумышленник может быть неподсудным из-за психических расстройств.

Во вторник, 4 августа, прокуроры сообщили о подозрении горе-террористу, который угрожал взорвать отделение банка в бизнес-центре "Леонардо" в центре Киева.

Сухробу Каримову инкриминируют совершение теракта, что описано в части первой статьи 258 УК Украины. Санкция статьи предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества или без нее.

Мотивы преступления следователи так и не выяснили. Требования захватчика были эпично-дебильными: предоставить ему выход в прямой эфир телеканалов, а в помещение мусора запустили пророссийских пропагандистов с каналов Медведчука. Угрожающего взорвать помещение террориста в итоге быстро задержали бойцы "Альфы", хотя раньше шоу с задержаниями аналогичных преступников устраивали орлы Авакова.

Впрочем, многие представители общестевенности увидели в происходившем вчера очередной спектакль, который решили провести в интересах МВД, но уже при полном соответствии сценарию: без личного участия министра и посланников из Офиса президента.

Никакой взрывчатки у 32-летнего гражданина Узбекистана, само собой, не было.