Захватчику банка в Киеве сообщили о подозрении
Гражданину Узбекистана Сухробу Каримову "светит" весьма длительный тюремный срок. Впрочем, соратник Авакова Антон Геращенко уже вовсю намекает на то, что злоумышленник может быть неподсудным из-за психических расстройств.
Во вторник, 4 августа, прокуроры сообщили о подозрении горе-террористу, который угрожал взорвать отделение банка в бизнес-центре "Леонардо" в центре Киева.
Сухробу Каримову инкриминируют совершение теракта, что описано в части первой статьи 258 УК Украины. Санкция статьи предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества или без нее.
Мотивы преступления следователи так и не выяснили. Требования захватчика были эпично-дебильными: предоставить ему выход в прямой эфир телеканалов, а в помещение мусора запустили пророссийских пропагандистов с каналов Медведчука. Угрожающего взорвать помещение террориста в итоге быстро задержали бойцы "Альфы", хотя раньше шоу с задержаниями аналогичных преступников устраивали орлы Авакова.
Впрочем, многие представители общестевенности увидели в происходившем вчера очередной спектакль, который решили провести в интересах МВД, но уже при полном соответствии сценарию: без личного участия министра и посланников из Офиса президента.
Никакой взрывчатки у 32-летнего гражданина Узбекистана, само собой, не было.