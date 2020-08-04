Владимир Зеленский Захват банка в Киеве Карантин в Украине Беларусь война на Донбассе Досье

Захватчику банка в Киеве сообщили о подозрении

11:20
Сухроба Каримова могут посадить или отправить на принудительное лечение - фото 1
Сухроба Каримова могут посадить или отправить на принудительное лечение

Гражданину Узбекистана Сухробу Каримову "светит" весьма длительный тюремный срок. Впрочем, соратник Авакова Антон Геращенко уже вовсю намекает на то, что злоумышленник может быть неподсудным из-за психических расстройств.

Во вторник, 4 августа, прокуроры сообщили о подозрении горе-террористу, который угрожал взорвать отделение банка в бизнес-центре "Леонардо" в центре Киева.

Силовики схватили киевского террориста - яркое ВИДЕО

Сухробу Каримову инкриминируют совершение теракта, что описано в части первой статьи 258 УК Украины. Санкция статьи предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества или без нее.

Мотивы преступления следователи так и не выяснили. Требования захватчика были эпично-дебильными: предоставить ему выход в прямой эфир телеканалов, а в помещение мусора запустили пророссийских пропагандистов с каналов Медведчука. Угрожающего взорвать помещение террориста в итоге быстро задержали бойцы "Альфы", хотя раньше шоу с задержаниями аналогичных преступников устраивали орлы Авакова.

Впрочем, многие представители общестевенности увидели в происходившем вчера очередной спектакль, который решили провести в интересах МВД, но уже при полном соответствии сценарию: без личного участия министра и посланников из Офиса президента.

Никакой взрывчатки у 32-летнего гражданина Узбекистана, само собой, не было.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
уголовное дело терроризм Арсен Аваков Офис Президента Новости Захват банка в Киеве
Без Табу
Другое на тему
Областной центр Украины отказался ужесточать карантин: Известно почему - фото 1
Областной центр Украины отказался ужесточать карантин: Известно почему
15:40
Беларусь проведет военные сборы возле границы с Россией - фото 1
В Беларуси объявили срочную мобилизацию и сборы на границе с Россией
14:00
Менты видели записи насилия над ребенком, но ничего не делали - фото 1
Мусора обо всем знали: в Сумах подростки месяцами насиловали 6-летнего мальчика
13:20
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Бумажный дом - спешите видеть - фото 1
Бумажный дом: Как испанский сериал покорил весь мир
31 июля, 21:30
Канадські будні - фото 1
Далека близька країна. Що ми знаємо про Канаду
01 июля, 17:30
Гей, брати, до світлої мети (с) - фото 1
На чужій землі: Анексія Закарпаття як типовий приклад політики Кремля
29 июня, 12:50