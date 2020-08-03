В Киеве мужчина захватил банк и угрожает взрывом: Все подробности

В Киеве мужчина захватил банк и угрожает все подорвать: Все подробности

В понедельник, 3 августа, в Киеве неизвестный мужчина пригрозил подорвать отделение АО "Универсал Банк".

Об этом сообщил замглавы МВД Антон Геращенко в Facebook.

"В 12.00, в полицию позвонила представительница АО "Универсал Банк" (Шевченковский район, помещения бизнес-центра "Леонардо") и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию. Работники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию. Введена в действие специальная полицейская операция "Гром", - говорится в сообщении.

На данный момент полиция проводит переговоры с террористом. Правоохаранители просят киевлян и гостей города изменить маршруты перемещения и обходить район перекрестка ул. Богдана Хмельницкого и ул. Владимирской.

Отметим, что…

В последнее время в Украине значительно участились случаи терактов. Взрыв на Шулявке (Киев), захват заложников в Луцке, дело полтавского террориста - эти и др. подобные прецеденты наталкивают многих граждан на мысль о постановочности всего происходящего ради повышения низкого рейтинга правоохранителей.

Вне зависимости от того правда это или нет, участившиеся случаи преступлений способствуют формированию нездоровой атмосферы в обществе, что в перспективе может привести к довольно печальным последствиям.