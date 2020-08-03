Владимир Зеленский Захват банка в Киеве Карантин в Украине Беларусь война на Донбассе Досье

В Киеве мужчина захватил банк и угрожает взрывом: Все подробности

13:19
В Киеве мужчина захватил банк и угрожает все подорвать: Все подробности - фото 1
В Киеве мужчина захватил банк и угрожает все подорвать: Все подробности

В понедельник, 3 августа, в Киеве неизвестный мужчина пригрозил подорвать отделение АО "Универсал Банк".

Об этом сообщил замглавы МВД Антон Геращенко в Facebook.

"В 12.00, в полицию позвонила представительница АО "Универсал Банк" (Шевченковский район, помещения бизнес-центра "Леонардо") и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию. Работники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию. Введена в действие специальная полицейская операция "Гром", - говорится в сообщении.

На данный момент полиция проводит переговоры с террористом. Правоохаранители просят киевлян и гостей города изменить маршруты перемещения и обходить район перекрестка ул. Богдана Хмельницкого и ул. Владимирской.

Отметим, что…

В последнее время в Украине значительно участились случаи терактов. Взрыв на Шулявке (Киев), захват заложников в Луцке, дело полтавского террориста - эти и др. подобные прецеденты наталкивают многих граждан на мысль о постановочности всего происходящего ради повышения низкого рейтинга правоохранителей.

Вне зависимости от того правда это или нет, участившиеся случаи преступлений способствуют формированию нездоровой атмосферы в обществе, что в перспективе может привести к довольно печальным последствиям.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Киев заложники Национальная полиция Новости События Захват банка в Киеве
Без табу
Другое на тему
Силовики схватили киевского террориста - фото 1
Силовики схватили киевского террориста - яркое ВИДЕО
15:15
Кличко поддерживают вдвое больше киевлян, чем год назад – соцопрос - фото 1
Кличко поддерживают вдвое больше киевлян, чем год назад – соцопрос
12:30
"Кто вам дал право?": Мэр Тернополя жестко умыл слуг народа из-за карантина - фото 1
"Кто вам дал право?": Мэр Тернополя жестко умыл "слуг народа" из-за блокады города
11:24
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Бумажный дом - спешите видеть - фото 1
Бумажный дом: Как испанский сериал покорил весь мир
31 июля, 21:30
Канадські будні - фото 1
Далека близька країна. Що ми знаємо про Канаду
01 июля, 17:30
Гей, брати, до світлої мети (с) - фото 1
На чужій землі: Анексія Закарпаття як типовий приклад політики Кремля
29 июня, 12:50