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Степанов озвучил новые штрафы за нарушение карантина: Что изменится?

02 июля, 11:51
Степанов озвучил новые штрафы за нарушение карантина: Что изменится? - фото 1
Степанов озвучил новые штрафы за нарушение карантина: Что изменится?

Глава МОЗУ Максим Степанов озвучил размер новых штрафов за нарушение карантинных норм, направленных на борьбу с коронавирусом.

В Украине резко подскочило количество зараженных COVID-19

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на брифинг министра.

"Вчера на заседании правительства был одобрен законопроект, который будет передан в Верховную Раду, о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях. Он регламентирует установление соответствующих штрафов за отсутствие масок. Предусматриваются штрафы как для физических лиц, так и для юридических лиц", - заявил Максим Степанов.

Как уточнил глава МОЗУ, для физических лиц предусмотрены штрафы от 170-ти до 255 гривен, для публичных заведений (общепитов, магазинов, спортучреждений) - от 3400 гривен до 5100 гривен.

Законопроект с соответствующими поправками будет вскоре передан в Верховную Раду Украины.

Напомним. что...

После ослабления карантина в мае-июне 2020 г., в Украине произошел всплеск заболеваний коронавирусом, что в первую очередь обусловлено массовым нарушением карантинных ограничений.

В первую очередь это касается таких крупных курортов, как Одесса. Ранее в этом городе было зафиксировано множество скоплений людей (на дорогах, клубах, пляжах и т.д.).

В связи с усложнением эпидемиологический ситуации в стране, МОЗУ планирует закрыть крупнейшие курорты Украины и ввести наказание за отсутствие маски в публичных местах.

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Пандемия коронавируса Карантин в Украине штраф Новости Украина
Украинская правда
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