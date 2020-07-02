Степанов озвучил новые штрафы за нарушение карантина: Что изменится?

11:51 02 июля,

Степанов озвучил новые штрафы за нарушение карантина: Что изменится?

Глава МОЗУ Максим Степанов озвучил размер новых штрафов за нарушение карантинных норм, направленных на борьбу с коронавирусом.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на брифинг министра.

"Вчера на заседании правительства был одобрен законопроект, который будет передан в Верховную Раду, о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях. Он регламентирует установление соответствующих штрафов за отсутствие масок. Предусматриваются штрафы как для физических лиц, так и для юридических лиц", - заявил Максим Степанов.

Как уточнил глава МОЗУ, для физических лиц предусмотрены штрафы от 170-ти до 255 гривен, для публичных заведений (общепитов, магазинов, спортучреждений) - от 3400 гривен до 5100 гривен.

Законопроект с соответствующими поправками будет вскоре передан в Верховную Раду Украины.

Напомним. что...

После ослабления карантина в мае-июне 2020 г., в Украине произошел всплеск заболеваний коронавирусом, что в первую очередь обусловлено массовым нарушением карантинных ограничений.

В первую очередь это касается таких крупных курортов, как Одесса. Ранее в этом городе было зафиксировано множество скоплений людей (на дорогах, клубах, пляжах и т.д.).

В связи с усложнением эпидемиологический ситуации в стране, МОЗУ планирует закрыть крупнейшие курорты Украины и ввести наказание за отсутствие маски в публичных местах.