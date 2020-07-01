"МОЗ закроет курорты в Украине": Степанов назвал условие

"В Украине закроютcя курорты": МОЗ назвал условие

Глава МОЗУ Максим Степанов допустил закрытие украинских курортов из-за вспышек COVID-19.

Об этом министр заявил в эфире "ТСН".

"Конечно, возможно (закрытие курортов, в частности Одессы — прим. ред.). Мы сейчас наблюдаем увеличение в некоторых областях количества занятых коек. Так, например, Закарпатье — это 71%. Это по больницам первой волны, мы разворачиваем больницы второй, третьей волны. Аналогично 56% — в Волынской области. Добираются до 50% — Ровенская, Винницкая, Львовская области, город Киев. И поэтому мы не исключаем, что можем рекомендовать, то есть вводить дополнительные ограничительные меры, чтобы преодолеть коронавирус", - рассказал Максим Степанов.

Что было ранее?

После ослабления карантина в мае-июня 2020 г., в Украине произошел всплеск заболеваний коронавирусом, что в первую очередь обусловлено массовым нарушением правил карантина.

В первую очередь это касается таких крупных курортов, как Одесса. Ранее в этом городе было зафиксировано множество скоплений людей (на дорогах, клубах, пляжах и т.д.).

Отметим, что….

В июне 2020 г. чиновники Минздрава неоднократно заявляли о безопасности южных областей Украины. Так, по словам замглавы МОЗУ Виктора Ляшко, передача коронавируса в этих регионах является минимальной, поскольку морская соль вместе с солнечным ультрафиолетовым излучением уничтожает возбудителя COVID-19.