В Украине резко подскочило количество зараженных COVID-19

10:11 02 июля,

В Украине резко подскочило количество зараженных COVID-19

В четверг, 2 июля, отечественный Минздрав обновил статистику заболеваемости коронавирусом в Украине.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на МОЗУ.

"2 июля (по состоянию на 9:00) в Украине 45 887 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1185 летальных, 20 053 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 889 новых случаев. Всего проведено 677 254 тестирования методом ПЦР", - говорится в сообщении.

Отметим, что сутками ранее в Украине было зафиксировано 664 новых случая заболевания коронавирусом, что позволяет говорить о росте темпов заражения COVID-19 в нашей стране.

Напомним. что...

После ослабления карантина в мае-июне 2020 г., в Украине произошел всплеск заболеваний коронавирусом, что в первую очередь обусловлено массовым нарушением карантинных ограничений.

В первую очередь это касается таких крупных курортов, как Одесса. Ранее в этом городе было зафиксировано множество скоплений людей (на дорогах, клубах, пляжах и т.д.).

В связи с усложнением эпидемиологический ситуации в стране, МОЗУ планирует закрыть крупнейшие курорты Украины и ввести наказание за отсутствие маски в публичных местах.