Сергей Шкарлет Взрыв дома на Позняках Наводнение на Прикарпатье Андрей Балонь Карантин в Украине война на Донбассе Досье

Степанов спрогнозировал вспышку COVID-19 в одном из городов Украины

12:00
Степанов спрогнозировал вспышку COVID-19 в одном из городов Украины - фото 1
Степанов спрогнозировал вспышку COVID-19 в одном из городов Украины

Глава МОЗ Украины Максим Степанов спрогнозировал вспышку коронавируса в крупном городе Украины.

COVID-19 в Украине продолжает наступать, зараженных все больше – ФОТО

Об этом министр здравоохранения заявил во время брифинга 30 июня.

"Все мы были свидетелями кадров с пробками на въезд в Одессу, которые продолжались около 2-2,5 часов. Разумеется, все люди хотели на такие длительные выходные поехать к морю. Это развитие нашего внутреннего туризма, но полное пренебрежение и несоблюдение каких-либо правил и рекомендаций МОЗ. Кадры, которые мы видели с пляжей и клубов - отсутствие масок, несоблюдение социальной дистанции, понимаю, что не использовались антисептики. Все это приводит к повышению уровня заболеваемости COVID-19 ", - заявил Максим Степанов и призвал местные власти отреагировать на нарушение карантина.

"Сейчас обращаюсь к местной власти - подумайте о здоровье своих избирателей, которые придут за вас голосовать в октябре. Такое пренебрежение и полное отсутствие контроля приводит к плохим результатам ", - отметил глава МОЗУ.

Напомним, что..

На данный момент весь мир все еще страдает от пандемии коронавируса: по данным ВОЗ, COVID-19 заразились 10 миллионов человек, из них 500 тысяч 306 случаев окончились летальным исходом.

В связи с усложнением эпидемиологической ситуации украинское правительство планирует ужесточить меры, направленные на борьбу с коронавирусом: в частности, новые ограничения коснутся работы рынков, детских садов и общественного транспорта.

По мнению Киевской школы экономики всего этого можно избежать, но есть одно условие.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Одесса Пандемия коронавируса Карантин в Украине Новости Украина
Украинская правда
Другое на тему
В Китае выявили новый вирус: Он может привести к еще одной пандемии - фото 1
В Китае выявили новый вирус: Он может привести к еще одной пандемии
08:45
Иран отправил самописец сбитого лайнера "МАУ" во Францию - фото 1
Иран отправил самописец сбитого лайнера "МАУ" во Францию
Вчера, 19:00
COVID-19 в Украине: МОЗ обновил неутешительную статистику - фото 1
COVID-19 в Украине: МОЗ обновил неутешительную статистику
Вчера, 09:27
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Гей, брати, до світлої мети (с) - фото 1
На чужій землі: Анексія Закарпаття як типовий приклад політики Кремля
Вчера, 12:50
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
28 июня, 19:30
Танки Вермахту на вулицях Львова - фото 1
Перший день війни: Коли Друга світова прийшла до України
22 июня, 11:30