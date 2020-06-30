Степанов спрогнозировал вспышку COVID-19 в одном из городов Украины

Степанов спрогнозировал вспышку COVID-19 в одном из городов Украины

Глава МОЗ Украины Максим Степанов спрогнозировал вспышку коронавируса в крупном городе Украины.

Об этом министр здравоохранения заявил во время брифинга 30 июня.

"Все мы были свидетелями кадров с пробками на въезд в Одессу, которые продолжались около 2-2,5 часов. Разумеется, все люди хотели на такие длительные выходные поехать к морю. Это развитие нашего внутреннего туризма, но полное пренебрежение и несоблюдение каких-либо правил и рекомендаций МОЗ. Кадры, которые мы видели с пляжей и клубов - отсутствие масок, несоблюдение социальной дистанции, понимаю, что не использовались антисептики. Все это приводит к повышению уровня заболеваемости COVID-19 ", - заявил Максим Степанов и призвал местные власти отреагировать на нарушение карантина.

"Сейчас обращаюсь к местной власти - подумайте о здоровье своих избирателей, которые придут за вас голосовать в октябре. Такое пренебрежение и полное отсутствие контроля приводит к плохим результатам ", - отметил глава МОЗУ.

Напомним, что..

На данный момент весь мир все еще страдает от пандемии коронавируса: по данным ВОЗ, COVID-19 заразились 10 миллионов человек, из них 500 тысяч 306 случаев окончились летальным исходом.

В связи с усложнением эпидемиологической ситуации украинское правительство планирует ужесточить меры, направленные на борьбу с коронавирусом: в частности, новые ограничения коснутся работы рынков, детских садов и общественного транспорта.

По мнению Киевской школы экономики всего этого можно избежать, но есть одно условие.