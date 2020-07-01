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Кабмин хочет карать владельцев магазинов и ресторанов за посетителей без масок

19:00
Кабмин хочет заставить украинцев носить маски - фото 1
Кабмин хочет заставить украинцев носить маски

В среду, 1 июля, на заседании правительства было принято решение обратиться к Верховной Раде для того, чтобы ужесточить штрафы для владельцев общественных мест за появления в них людей без средств защиты.

Норму, которая может повлиять на ускоренное распространение коронавируса и хоть как-то затормозить печальный процесс, инициировал министр юстиции Украины Денис Малюська.

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По словам чиновника, народные депутаты должны ужесточить административную ответственность хозяев магазинов, кафе, ресторанов и других точек, относящихся к общественным местам, за несоблюдение масочного режима.

- Законопроект устанавливает специальную ответственность за неношение масок гражданами Украины, а также ответственность юридических лиц, владельцев зданий, сооружений и общественного транспорта за пребывание граждан в общественных местах без маски, - подчеркнул глава министерства.

В Кабмине в итоге решили рекомендовать парламентариям принять новую инициативу, в которой прописано понижение штрафов для физических лиц, но ужесточены наказания юрлиц - от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан. То есть, от 94 до 141 тысячи гривен.

Примечательно, что заставить людей носить маски в правительстве решили уже после того, как добрая половина украинцев просто забила на все меры предосторожности.

Как известно, с момента фактического отказа украинцев от карантинных мер и решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.

Из-за тотального не соблюдения карантина, а также идиотского подхода власти к проблеме Украина попала на второе место среди стран Европы по уровню прироста зараженных. И это при условии абсолютного отсутствия массового тестирования.

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