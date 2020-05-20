Степанов наплевал на конкурсы и решил сделать главой Нацслужбы здоровья своего человека

Степанов протаскивает своего человека на пост главы НСЗУ

В среду, 20 мая, министр здравоохранения объявил о том, что отныне он самостоятельно может определиться с кандидатом на должность руководителя Национальной службы здоровья.

Аргументировал это Максим Степанов тем, что в новом законопроекте об изменениях в бюджет на период пандемии коронавируса ему дали полномочия назначать топ чиновников без конкурса.

Во время заседания правительства чиновник заявил, что провел собеседование с финалистами объявленного еще до его назначения конкурсного отбора и всех их забраковал. Так что теперь у него появилась формальная возможность просто взять и посадить в кресло своего человека.

- Согласно законодательству, я собеседовал троих победителей конкурса. Сегодня подал протокольное решение об отсутствии победителя. Поэтому подаю распоряжение о необходимости назначения на вакантную должность председателя НСЗУ путем заключения контракта о прохождении государственной службы, – объявил министр. - На следующем заседании правительства уже и предложу свою кандидатуру на должность.

В то же время исполняющая обязанности главы НСЗУ Оксана Мовчан, которая и была среди победителей конкурса, намекнула на то, что собеседования Степанов сливал намеренно:

- Всем нам поставили одни и те же вопросы очень общего характера о главных задачах НСЗУ и о том, что нужно сделать в ближайшие годы. Не было вопросов детальных, не было техники процессов, не было вопросов о том, как сейчас организована работа службы.