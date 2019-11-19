Цена на газ возрастет. Но есть нюанс –заявление

Цена на газ возрастет. Но есть нюанс –заявление

Министр энергетики Алексей Оржель рассказал о стоимости газа в 2020 г.

Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на речь политика.

"Газ является товаром сезонным, поэтому в связи с сезонностью цена на газ повышается. Мы давали возможность людям приобрести дешевый газ летом. "Нафтогаз" предлагает одну из четырех самых низких индикативных цен, чтобы предложить рынку", - заявил Оржель и добавил, что в первом квартале 2020 цена на газ будет меньше, чем в первом квартале 2019 года".

Алексей Оржель

Напомним, 15 ноября Кабмин отменил постановление прошлого правительства, которое устанавливает предельный тариф на отопление и горячее водоснабжение.

Постановление от 26 июня 2019 года №560 предусматривало граничные тарифы на отопление в 35,21 грн за 1 кв. м. ( без наличия счетчика – прим. ред.) и тариф на горчую воду в 75,74 грн за кубометр ( при отсутствии полотенцесушителей – прим. ред.).

Нынешний Кабмин счел эти нормы устаревшими и решил их отменить, поскольку они "противоречат требованиям МВФ и ставят под угрозу отключения отопления и горячего водоснабжения".