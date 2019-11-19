Атака в Керченском проливе Владимир Зеленский война на Донбассе

Цена на газ возрастет. Но есть нюанс –заявление

12:32
Цена на газ возрастет. Но есть нюанс –заявление - фото 1
Цена на газ возрастет. Но есть нюанс –заявление

Министр энергетики Алексей Оржель рассказал о стоимости газа в 2020 г.

В Украине взлетит важный тариф. Известно какой

Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на речь политика.

"Газ является товаром сезонным, поэтому в связи с сезонностью цена на газ повышается. Мы давали возможность людям приобрести дешевый газ летом. "Нафтогаз" предлагает одну из четырех самых низких индикативных цен, чтобы предложить рынку", - заявил Оржель и добавил, что в первом квартале 2020 цена на газ будет меньше, чем в первом квартале 2019 года".

Цена на газ возрастет. Но есть нюанс –заявление - фото 191495

Алексей Оржель

Напомним, 15 ноября Кабмин отменил постановление прошлого правительства, которое устанавливает предельный тариф на отопление и горячее водоснабжение.

Постановление от 26 июня 2019 года №560 предусматривало граничные тарифы на отопление в 35,21 грн за 1 кв. м. ( без наличия счетчика – прим. ред.) и тариф на горчую воду в 75,74 грн за кубометр ( при отсутствии полотенцесушителей – прим. ред.).

Нынешний Кабмин счел эти нормы устаревшими и решил их отменить, поскольку они "противоречат требованиям МВФ и ставят под угрозу отключения отопления и горячего водоснабжения".

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
газ тарифы Алексей Оржель Новости Украина
Экономическая правда
powered by lun.ua
Другое на тему
Косящий под патриота фанат Путина Требушкин вошел в комитет ВР по нацбезопасности - фото 1
В комитет ВР по нацбезопасности и обороне вошел ярый сепар и фанат Путина
17:40
Поляки массово задержали украинцев по запросу Интерпола - фото 1
Польша задержала 19 украинцев по требованию России
16:20
Тимошенко пригласила Зеленского на корпоратив. С пианино - ФОТО - фото 1
Тимошенко пригласила Зеленского на корпоратив. С пианино - ФОТО
14:22
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
17 ноября, 19:00
Важнее победы может быть только гонка… за «Оскар» - фото 1
Ford против Ferrari: Аутсайдеры включаются в гонку за Оскар
17 ноября, 17:00
Гарет Джонс - британец, который рассказал миру правду о Голодоморе - фото 1
Цена правды: Дата выхода, трейлер и сюжет фильма
15 ноября, 09:30
Загрузка...