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Украина готова к остановке транзита русского газа – заявление

08:40
Украина готова к остановке транзита газа из РФ – заявление - фото 1
Украина готова к остановке транзита газа из РФ – заявление

Украина готова к прекращению транзита российского газа через свою территорию.

В Кремле поставили условия по подписанию договора о транзите газа

Об этом заявил министр энергетики Алексей Оржель в эфире шоу "Свобода слова".

“Если говорить о газе, а я являюсь непосредственным участником переговоров о подписании транзитного договора, то мы готовы к остановке транспортировки по украинской территории. Сейчас в подземных украинских газовых хранилищах рекордное количество газа … Но мы ни в коем случае не исключаем приоритетность подписания договора на транспортировку газа», - отметил политик.

Напомним, что ранее Дания разрешила компании Nord Stream 2 AG строительство газопровода "Северный поток -2" на своей территории. Этот шаг может привести к усилению экономического влияния РФ на страны ЕС и сильно ударить по бюджету Украины.

Украина готова к остановке транзита русского газа – заявление - фото 190666

Алексей Оржель

А вот кого нельзя упрекнуть в твердости позиций, так это США. 25 марта американский Конгресс одобрил законопроект, направленный на сдерживание российских энергопоставок в Европу. По задумке авторов, будущий закон поможет "сократить зависимость европейских стран от поставок энергоносителей из стран, таких как Российская Федерация, использующих энергетическую зависимость для ненадлежащего политического влияния".

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